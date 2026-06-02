Oleksandr Usyk trifft in seinem nächsten Kampf auf Agit Kabayel

Es ist offiziell bestätigt, dass die Schwergewichts-Boxszene bald einen lang ersehnten, intensiven und kompromisslosen Kampf erleben wird. WBC-Präsident Mauricio Sulaiman hat den nächsten Pflichtherausforderer für den unangefochtenen Schwergewichtsweltmeister, den legendären ukrainischen Boxer Oleksandr Usyk, bekannt gegeben. Demnach wird der ungeschlagene Deutsche Agit Kabayel Usyk um den Weltmeistertitel herausfordern.

Die Veranstalter und die WBC-Führung haben diese Entscheidung als endgültig und nicht verhandelbar bestätigt.

Mauricio Sulaiman: „Die Zeit für eine Pflichtverteidigung ist gekommen.“

Der Chef des World Boxing Council äußerte sich in einem Interview mit der renommierten Sky Sports Publikation wie folgt zur Situation:

„Die Entscheidung des WBC war von Anfang an klar und fest. Wir hatten dem Antrag des großen Champions Oleksandr Usyk auf eine freiwillige Titelverteidigung stattgegeben, und dieser Kampf wurde erfolgreich ausgetragen. Jetzt ist es Zeit für das Reglement! Um seinen Gürtel zu behalten, muss Usyk in den Ring steigen und seinen Titel in einer Pflichtverteidigung gegen den Interimsmeister Agit Kabayel aus Deutschland verteidigen.“

Der ungeschlagene Kabayel: Wer bedroht Usyk?

Agit Kabayel, der 33-jährige deutsche Faustkämpfer, der für Oleksandr Usyk ein echtes Kopfzerbrechen bereiten könnte, begann seine Profikarriere im Jahr 2011. Seitdem hat er sich zu einer echten Macht im Ring entwickelt.

In dieser Zeit hat Kabayel insgesamt 27 Profikämpfe bestritten, und alle gewonnen. Besonders bemerkenswert ist, dass er 19 seiner Siege vorzeitig durch K.o. errang.

Im Laufe seiner Profikarriere hat Kabayel einige der gefährlichsten und bekanntesten Schwergewichtsstars besiegt, darunter:

Derek Chisora (Großbritannien)

Arslanbek Makhmudov (Russland)

Frank Sanchez (Kuba)

Zhilei Zhang (China)

Eine solch beeindruckende Bilanz und die ungeschlagene Serie unterstreichen die enorme Gefahr, die Kabayel für Usyk darstellt. Wir werden bald erfahren, wer in diesem Superkampf, auf den die Welt blickt, die Oberhand behält. Bleiben Sie dran für weitere Informationen zu diesem Box-Event!