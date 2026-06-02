Ein echter „Sturm“ bahnt sich auf dem europäischen Transfermarkt an. Real Madrid hat ernsthaft mit der Arbeit begonnen, die rechte Abwehrseite zu verstärken und einen hochkarätigen Spieler für diese Position zu verpflichten. Das neueste Ziel der „Königlichen“ ist Denzel Dumfries, der talentierte Akteur von Inter Mailand und der niederländischen Nationalmannschaft.

Weltbekannt und einflussreich The Athletic Laut den neuesten Eilmeldungen dieser Publikation ist der schnelle niederländische Verteidiger zu einem der wichtigsten und vorrangigsten Ziele der Madrider für das Sommer-Transferfenster geworden.

Persönliche Einigung steht, Ausstiegsklausel bekannt

Zuverlässigen Quellen zufolge haben Vertreter des „Königlichen Klubs“ bereits direkten Kontakt zu den Beratern des Spielers aufgenommen und erste Gespräche geführt. Erfreulicherweise stellt die Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen für Denzel Dumfries für die Madrilenen kein Hindernis dar – der Spieler selbst ist bereit, seine Karriere im Santiago Bernabéu fortzusetzen.

Aktuell liegt die offizielle Ausstiegsklausel im laufenden Vertrag von Denzel Dumfries bei Inter bei 25 Millionen Euro. Für den modernen Fußballmarkt ist diese Bewertung für einen Verteidiger dieser Klasse für die Führung von Real Madrid sehr zufriedenstellend.

Perez' großer Plan: Wann wird der Transfer bekannt gegeben?

Insider behaupten, dass der Abschluss dieses Transfers direkt mit den internen politischen Prozessen im Madrider Verein zusammenhängt. Real Madrid Präsident Florentino Perez plant, den Transfer offiziell zu vollziehen, sollte er bei den kommenden Präsidentschaftswahlen erneut siegreich hervorgehen.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Fans der „Los Blancos“ nach dem 7. Juni die offizielle Nachricht hören, dass Denzel Dumfries ein Spieler von Real Madrid geworden ist. Die Ankunft eines so starken und physisch robusten Verteidigers wird für die Madrider Fans ein echtes Fest! Verfolgen Sie die Details dieses weltweiten Transfers auf Zamin.