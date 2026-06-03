Supercomputer bewertet Usbekistans Chancen bei der WM 2026 hoch

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Supercomputer bewertet Usbekistans Chancen bei der WM 2026 hoch

Während sich die Blicke der Welt auf die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richten, hat der renommierte Opta Analyst -Portal-Supercomputer die Aussichten der Turnierteilnehmer analysiert. Dieses neue Ranking, das für Fußball- und Statistikbegeisterte veröffentlicht wurde, ist für uns, die usbekischen Fans, äußerst bedeutend und erfreulich. Der Grund dafür ist, dass der elektronische „Wahrsager“ die Chancen unserer Nationalmannschaft sehr positiv bewertet hat.

Obwohl der Supercomputer unsere Chancen auf den Gewinn des Hauptpokals mit bescheidenen 0,1 % beziffert hat, bewertete er die Chance unserer Vertreter, nach der Gruppenphase in die K.-o.-Phase einzuziehen, mit satten 42 % . Dies ist ein sehr hoher und respektabler Wert für ein Debütanten-Team!

Historisches Debüt und zentralasiatischer Stolz

Die bevorstehende Weltmeisterschaft wird zweifellos mit goldenen Buchstaben in die Sportgeschichte unseres Landes eingehen. Die usbekische Nationalmannschaft wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte beim prestigeträchtigsten Fußballfest des Planeten auflaufen. Am bemerkenswertesten ist, dass unsere Landsleute als erste Nationalmannschaft aus der zentralasiatischen Region in die Geschichtsbücher eingegangen sind, die sich einen Platz bei diesem globalen Turnier gesichert hat.

Den Daten zufolge nehmen vier glückliche Debütanten-Nationen zum ersten Mal an dieser Weltmeisterschaft teil:

  1. Usbekistan

  2. Jordanien

  3. Kap Verde

  4. Curaçao

Optas mathematische Simulation und unsere Etappen-Wahrscheinlichkeiten

Diese Zahlen sind nicht aus der Luft gegriffen. Um diese Prognose zu erstellen, haben Fußballanalysten mithilfe eines speziellen Modells das Turnier genau 10.000 Mal per Computersimulation durchgespielt. Dabei wurden die Weltranglistenpositionen der Teams, die Ergebnisse der letzten Spiele, die Kaderstärke und das Potenzial der Gegner vollständig berücksichtigt.

Laut dem mathematischen Modell sehen die Etappen-Wahrscheinlichkeiten der Weißen Wölfe wie folgt aus:

Gruppenphase überstehen: ~42 %
Viertelfinale: 3,78 %
Halbfinale: 1,16 %
Finale erreichen: 0,32 %
Titelgewinn (Gold): 0,07 %

Expertenmeinung: Selbst die minimal berechneten Prozentsätze bedeuten nicht, dass unsere Nationalmannschaft chancenlos ist. Im Fußball können in jeder Sekunde Wunder geschehen, und eine Wahrscheinlichkeit von 42 % zeigt, dass unsere Vertreter in der Gruppe starke Konkurrenz bieten können.

Wer sind die WM-Favoriten?

Nach den Berechnungen des Supercomputers gilt der amtierende Europameister — Spanien — als Hauptanwärter auf den Turniersieg. Sie führen die Liste mit einer Quote von 16,1 % an.

Top Ten und ihre Meisterschaftschancen:

Platz

Nationalmannschaft

Meisterschaftswahrscheinlichkeit

1

Spanien

16,1 %

2

Frankreich

13,0 %

3

England

11,2 %

4

Argentinien (Amtierender Weltmeister)

10,4 %

Zu den Top Ten gehören auch das von Cristiano Ronaldo angeführte Portugal, die Pentacampeões Brasilien sowie die Nationalmannschaften von Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Belgien.

Wir glauben an unsere Jungs! Wir wünschen unserer Nationalmannschaft große Siege bei diesem historischen Wettbewerb. Verfolgen Sie die Tagebücher der WM 2026 und die spannendsten Nachrichten auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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