Das Beispiel Steven Gerrard: Warum Declan Rice noch nicht bereit für den Ballon d’Or ist

Liverpool-Legende Robbie Fowler hat erklärt, warum Arsenal-Mittelfeldspieler Declan Rice noch nicht zu den Hauptanwärtern auf den Titel des weltbesten Spielers gehört. Fowler ist der Meinung, dass der 27-Jährige sein Spiel auf ein höheres Niveau heben muss, um zur globalen Elite zu gehören. Obwohl er zu einem wichtigen Teil von Mikel Artetas Kader geworden ist, gibt es noch Bereiche, in denen er sich verbessern muss. Goal.com berichtet darüber. berichtet .

Nach seinem Wechsel zu Arsenal für 105 Millionen Pfund spielte Declan Rice eine große Rolle im Kampf um die englische Premier-League-Meisterschaft. Als die Londoner nach 22 Jahren wieder den Titel holten, war Rice die zentrale Kraft im Mittelfeld. Viele Experten schätzen seine Chancen, um den Ballon d’Or 2026 zu konkurrieren, hoch ein.

Die bevorstehende Weltmeisterschaft mit der englischen Nationalmannschaft könnte für Rice entscheidend sein. Wenn er mit den Three Lions den WM-Titel holt, würde dies seine Chancen auf prestigeträchtige Einzelauszeichnungen drastisch erhöhen. Allerdings hat die Enttäuschung im Champions-League-Finale sein Ranking leicht beeinflusst.

Im Vergleich von Declan Rice mit dem ehemaligen Kapitän Steven Gerrard sagte Robbie Fowler: „Ich mag Rice; seit seinem Wechsel zu Arsenal ist er zu einem kompletteren Spieler geworden. Aber um ehrlich zu sein, hat er das Niveau von Steven Gerrard noch nicht erreicht. Das liegt nicht an meiner Zuneigung zu Liverpool, sondern ist die Realität. Man darf nicht vergessen, dass selbst Steven Gerrard in seiner Karriere nie den Ballon d’Or gewonnen hat.“