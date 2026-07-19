China überholt Elon Musk mit dem Start eines KI-Systems im Weltraum

Das chinesische Unternehmen Xingshu Tiansuan Space Technology hat die erste Gruppe von Satelliten, die für die Datenverarbeitung im Weltraum konzipiert sind, erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Im Rahmen dieses Projekts ist der Start von insgesamt 1.000 Satelliten geplant, was eine neue Ära für Rechensysteme im All einläuten soll. Diese Technologie ermöglicht es, Daten direkt im Orbit zu verarbeiten, ohne sie zur Erde senden zu müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Konzept des Space Computing umfasst die Analyse von KI-Aufgaben und Fernerkundungsdaten direkt auf Raumstationen. Derzeit übertragen Satelliten alle Rohdaten zur Erde, was die Netzwerkbandbreite stark belastet und zu Zeitverlusten führt. Das neue System erhöht die Kommunikationsgeschwindigkeit um ein Vielfaches, da nur noch fertige Ergebnisse übermittelt werden.

Technologischer Wettlauf und globaler Wettbewerb

Laut Xingshu Tiansuan Space Technology ist dieser Start ein wichtiger Schritt zum Aufbau des ersten kommerziellen Weltraum-Rechennetzwerks Chinas. Bemerkenswert ist, dass diese Neuerung mit der Teilnahme des chinesischen Staatschefs Xi Jinping an der World Artificial Intelligence Conference in Shanghai zusammenfiel, auf der sich Peking als Verteidiger einer neuen globalen Ordnung im Bereich KI präsentierte.

Laut ixbt.com überholt China in diesem Bereich Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX deutlich. SpaceX, das im Februar mit xAI fusionierte, treibt ebenfalls eigene Projekte zur Entwicklung von KI im Weltraum voran. Musks Pläne verzögern sich jedoch: Der Milliardär will erst im nächsten Jahr mit dem Start der neuen Satellitengeneration beginnen und strebt erst bis 2028 signifikante Ergebnisse an.

Vorteile des Space Computing

Experten sind der Meinung, dass Weltraum-Rechennetzwerke folgende Vorteile bieten:

Drastische Reduzierung der Latenzzeit bei der Datenübertragung;

Entlastung der Kommunikationskanäle zwischen Bodenstationen und Satelliten;

Möglichkeit zur schnellen Entscheidungsfindung in Notfällen, etwa bei der Überwachung von Naturkatastrophen;

Einsatz von KI-Algorithmen direkt auf Weltraumobjekten.

Diese Technologie könnte nicht nur die wissenschaftliche Forschung, sondern auch militärische und wirtschaftliche Aufklärungsbereiche revolutionieren. Chinas Erfolg zeigt, dass der Kampf um die globale Führung bei der Weltraumeroberung und Hochtechnologie immer intensiver wird.

Derzeit arbeitet das chinesische Unternehmen am vollständigen Aufbau seines Clusters aus 1.000 Satelliten. Sollte der Plan gelingen, wird das weltweit größte Supercomputer-Netzwerk im All entstehen, was eine ernsthafte Herausforderung für SpaceX und andere westliche Tech-Giganten darstellt.