Xavi Simons deutet auf Social Media Savinhos Wechsel zu Tottenham an

Tottenhams Spielmacher Xavi Simons hat die Spurs-Fans begeistert, indem er eine mögliche Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Teamkollegen Savinho andeutete. Der Nord-Londoner Klub arbeitet aktiv daran, den Flügelspieler von Manchester City in das Tottenham Hotspur Stadium zu holen. Der Brasilianer erlebte letzte Saison eine schwierige Zeit im Etihad Stadium. Laut Goal.com berichtet .

Xavi Simons schien durch seine Aktivitäten auf Instagram zu bestätigen, dass Savinho ganz oben auf Tottenhams Transferliste für den Sommer steht. Die beiden Spieler standen früher gemeinsam bei der PSV unter Vertrag. Simons' Social-Media-Aktivitäten deuten darauf hin, dass der Transfer des Flügelspielers, der bei Manchester City kaum Einsatzzeiten erhält, an Fahrt aufnimmt.

Der brasilianische Flügelspieler gilt für die Premier-League-Saison 2025/26 als entbehrlich. Trotz eines langfristigen Vertrags bis 2031, den er letztes Jahr unterschrieb, konnte sich Savinho unter dem kürzlich ausgeschiedenen Pep Guardiola keinen Stammplatz sichern. Tottenham ist bestrebt, den Kader nach einer enttäuschenden Saison neu zu formen.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano laufen die Verhandlungen über Savinhos Wechsel zu Tottenham und entwickeln sich positiv. Manchester City bewertet den 22-Jährigen auf etwa 60 Millionen Pfund. Da der neue Trainer Enzo Maresca den Kader verjüngen möchte, ist der Klub bereit, den Spieler bei einem angemessenen Angebot zu verkaufen.

Savinho selbst hat einem Wechsel zum Londoner Klub zugestimmt, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Die Tottenham-Führung sieht den Brasilianer als Hauptziel, um die Offensive zu stärken und sich nach der letzten Saison aus dem Abstiegskampf zu befreien. Fabrizio Romano schrieb auf X: „Die Verhandlungen für Savinho laufen gut, Tottenham ist zuversichtlich, dass der Spieler diesen Wechsel will.“