Manchester City Verteidiger und usbekischer Nationalspieler Abdukodir Khusanovs Marktwert auf dem Transfermarkt-Portal ist deutlich gestiegen. Laut aktualisierten Daten ist der Wert des usbekischen Innenverteidigers um 15 Millionen Euro gestiegen und wird nun auf 50 Millionen Euro geschätzt.

Dieses Ergebnis festigt Abdukodir Khusanovs Position als einer der wertvollsten Fußballer nicht nur in Usbekistan, sondern in ganz Asien. Laut Portal hat Khusanov seinen Status als wertvollster Spieler Asiens behauptet. Sein nächster Verfolger ist der japanische Fußballer Keishu Sano, dessen Marktwert bei 40 Millionen Euro liegt.

Zur Erinnerung: Abdukodir Khusanov wechselte im Januar 2025 zu Manchester City. Der englische Spitzenklub zahlte 40 Millionen Euro Ablöse, wobei der Deal zusätzliche Boni in Höhe von 10 Millionen Euro vorsah. Der Innenverteidiger gewann mit den Citizens in dieser Saison zwei Titel: den FA Cup und den EFL Cup.