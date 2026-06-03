Abdukodir Khusanovs Marktwert bei Manchester City steigt auf 50 Millionen Euro

·179·Sport
Abdukodir Khusanovs Marktwert bei Manchester City steigt auf 50 Millionen Euro

Manchester City Verteidiger und usbekischer Nationalspieler Abdukodir Khusanovs Marktwert auf dem Transfermarkt-Portal ist deutlich gestiegen. Laut aktualisierten Daten ist der Wert des usbekischen Innenverteidigers um 15 Millionen Euro gestiegen und wird nun auf 50 Millionen Euro geschätzt.

Dieses Ergebnis festigt Abdukodir Khusanovs Position als einer der wertvollsten Fußballer nicht nur in Usbekistan, sondern in ganz Asien. Laut Portal hat Khusanov seinen Status als wertvollster Spieler Asiens behauptet. Sein nächster Verfolger ist der japanische Fußballer Keishu Sano, dessen Marktwert bei 40 Millionen Euro liegt.

Zur Erinnerung: Abdukodir Khusanov wechselte im Januar 2025 zu Manchester City. Der englische Spitzenklub zahlte 40 Millionen Euro Ablöse, wobei der Deal zusätzliche Boni in Höhe von 10 Millionen Euro vorsah. Der Innenverteidiger gewann mit den Citizens in dieser Saison zwei Titel: den FA Cup und den EFL Cup.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekische Boxer übernehmen Führung im World-Boxing-RankingHeute, 07:46Bayern-Torwart Daniel Peretz vor dauerhaftem AbgangHeute, 07:38Andoni Iraola übernimmt Liverpool: Die wichtigsten AufgabenHeute, 07:30Bayern-Torwart Daniel Peretz vor Wechsel zu SouthamptonHeute, 07:19Erling Haaland: Norwegens Terminator vor WM-DebütHeute, 07:11
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt