Kräfteverhältnis in der Premier League hat sich komplett verschoben

Ein Vergleich der Abschlusstabellen der englischen Premier League 2024/25 und 2025/26 zeigt, wie drastisch sich das Kräfteverhältnis innerhalb eines Jahres verändert hat. Während einige Vereine enorme Fortschritte machten, stürzten andere unerwartet ab und versetzten ihre Fans in große Sorge.

Die größte Veränderung zeigt sich zweifellos im Titelkampf. In der Saison 2024/25 belegte Liverpool mit 84 Punkten aus 38 Spielen den ersten Platz. Das Team war mit einer Tordifferenz von +45 auch einer der beständigsten und offensivstärksten Vereine der Liga.

In der darauffolgenden Saison änderte sich das Bild jedoch komplett. 2025/26 sicherte sich Arsenal mit 85 Punkten die Meisterschaft. Nach dem zweiten Platz mit 74 Punkten in der Vorsaison erklommen die Gunners durch eine Steigerung um 11 Punkte den englischen Thron. Dies zeigt, dass Mikel Artetas Mannschaft nicht nur gewachsen ist, sondern auch die nötige Konstanz für den Titelgewinn gefunden hat.

Auch Manchester City verbesserte sein Ergebnis. Nach dem dritten Platz mit 71 Punkten in der Saison 2024/25 kletterten die Citizens in der Folgesaison mit 78 Zählern auf Rang zwei. Dieser Anstieg reichte jedoch nicht für die Meisterschaft. Guardiolas Team bleibt stark, doch Arsenal wirkte in dieser Saison noch beständiger.

Einen der größten Sprünge machte Manchester United. In der Saison 2024/25 waren die Red Devils mit nur 42 Punkten auf dem 15. Platz gelandet – ein für die Geschichte und das Ansehen des Klubs verheerendes Ergebnis. Doch 2025/26 sammelte das Team 71 Punkte und stieß auf den dritten Platz vor. Dies ist eine der positivsten Entwicklungen in der Tabelle. Ein Aufstieg um 12 Plätze in einem Jahr ist nicht nur eine Erholung, sondern eine wahre Wiederauferstehung.

Aston Villa zeigte ebenfalls hohe Beständigkeit. Nach dem sechsten Platz mit 66 Punkten in der Saison 2024/25 sammelte das Team in der Folgesaison 65 Punkte, rückte aber auf den vierten Platz vor. Obwohl die Punktzahl fast identisch blieb, katapultierten die Schwäche der Konkurrenten und wichtige Ergebnisse in Schlüsselspielen das Team in die Champions-League-Zone.

Der schmerzhafteste Absturz war beim FC Liverpool zu beobachten. Die Merseysider, Meister der Saison 2024/25, rutschten in der Folgesaison mit 60 Punkten auf den fünften Platz ab. Auch die Tordifferenz fiel von +45 auf +10. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Ungleichgewicht in Offensive und Defensive hin. Ein solcher Einbruch nach dem Titelgewinn ist zweifellos ein harter Schlag für die Fans.

Bournemouth entwickelte sich zu einer der angenehmsten Überraschungen zwischen den beiden Spielzeiten. Nach dem neunten Platz mit 56 Punkten in der Saison 2024/25 kletterte das Team in der Folgesaison mit 57 Punkten auf Rang sechs. Der Punkteunterschied ist zwar gering, der Tabellenaufstieg jedoch bedeutsam. Er zeigt die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit und die Bereitschaft, um höhere Plätze mitzuspielen.

Ein weiteres Großereignis der neuen Saison war der Aufstieg des AFC Sunderland auf den siebten Platz. Mit 54 Punkten aus 38 Spielen setzte das Team sofort ein Ausrufezeichen in der Premier League. Dieses Ergebnis signalisiert das Aufkommen einer neuen Kraft im englischen Fußball. Der Aufstieg eines solchen Klubs in einer meist von Giganten dominierten Tabelle erhöht die Spannung in der Meisterschaft.

Brighton hielt sich in beiden Spielzeiten in den Top Ten. Nach dem achten Platz mit 61 Punkten 2024/25 folgte 2025/26 erneut Rang acht mit 53 Punkten. Trotz leichtem Punktabzug hielt das Team sein Niveau. Dies beweist, dass Brighton über ein funktionierendes System verfügt und auch ohne große Stars beständigen Fußball bieten kann.

Auch Brentford behauptete sich in der Tabelle. Nach dem zehnten Platz mit 56 Punkten in der Saison 2024/25 verbesserte sich der Klub in der Folgesaison mit 53 Punkten auf Rang neun. Eine solche Stabilität ist für einen Mittelfeldklub ein hervorragendes Ergebnis. Es ist spürbar, dass sie nun die Top Ten anvisieren, statt nur um den Klassenerhalt zu kämpfen.

Chelsea hingegen erlitt einen schweren Rückschlag. Nach dem vierten Platz mit 69 Punkten in der Saison 2024/25 rutschte der Londoner Klub in der Folgesaison mit 52 Punkten auf den zehnten Platz ab. Dieser Verlust von 17 Punkten bedeutet den Absturz aus der Champions-League-Zone ins Tabellenmittelfeld. Angesichts hoher Investitionen, junger Talente und neuer Projekte muss dieses Ergebnis ein Warnsignal für die Klubführung sein.

Auch bei Newcastle United ist der Abwärtstrend deutlich spürbar. Nach dem fünften Platz mit 66 Punkten in der Saison 2024/25 fiel das Team 2025/26 mit 49 Punkten auf den zwölften Platz zurück. Die Tordifferenz verschlechterte sich von +21 auf -2. Dies zeigt, dass das Gleichgewicht im Spiel verloren ging und die Stabilität in Angriff und Abwehr fehlt.

Nottingham Forest musste ebenfalls einen herben Rückschlag hinnehmen. Nach dem siebten Platz mit 65 Punkten in der Saison 2024/25 stürzte das Team in der Folgesaison mit 44 Punkten auf den 16. Platz ab. Dies ist eine der schärfsten negativen Entwicklungen in der Tabelle. Ein Klub, der vor einem Jahr noch um Europapokalplätze kämpfte, fand sich nahe der Abstiegszone wieder. Forest hat schmerzhaft erfahren, dass Konstanz im Fußball kein leeres Wort, sondern überlebenswichtig ist.

Auch die Lage von West Ham United hat sich verschärft. Nach dem 14. Platz mit 43 Punkten in der Saison 2024/25 rutschte der Klub in der Folgesaison mit 39 Punkten auf den 18. Platz ab. Dies bedeutet den Sturz in die Abstiegszone. Für den Londoner Klub wird dies als schwere Krise gewertet.

Für die Wolverhampton Wanderers verlief die Saison noch desaströser. Nach dem 16. Platz mit 42 Punkten in der Saison 2024/25 landete das Team 2025/26 mit nur 20 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Eine Tordifferenz von -41 unterstreicht, wie sehr die Mannschaft über die gesamte Spielzeit zu kämpfen hatte. Ein solcher Absturz erfordert einen ernsthaften Neuaufbau im Klub.

Bemerkenswert ist, dass Tottenham Hotspur in beiden Spielzeiten auf dem 17. Platz landete. 38 Punkte 2024/25 und 41 Punkte 2025/26. Trotz leichter Punktsteigerung gab es keine tabellarische Verbesserung. Dies ist für die Spurs eine besorgniserregende Situation. Dass ein Klub mit großer Geschichte und riesiger Fanbasis wiederholt im unteren Tabellendrittel landet, ist keineswegs normal.

In der neuen Saison belegte Leeds United mit 47 Punkten den 14. Platz, während Burnley mit 22 Punkten auf dem 19. Platz stand. Diese Ergebnisse zeigen erneut, wie schwierig die Anpassung an die Premier League ist. Selbst im Mittelfeld der englischen Meisterschaft herrscht harte Konkurrenz, und kleine Fehler können am Saisonende große Auswirkungen haben.

Insgesamt zeigt der Vergleich der beiden Tabellen, dass sich das Kräfteverhältnis in der Premier League innerhalb eines Jahres drastisch verschoben hat. Arsenal stieg zum Meister auf, Manchester United kehrte nach einer Krise in die Spitzengruppe zurück, Liverpool fiel nach dem Titelgewinn ab, während Chelsea und Newcastle weit hinter den Erwartungen zurückblieben.

Diese Tabellen beweisen einmal mehr die einzigartige Schönheit der englischen Meisterschaft: Der Meister von gestern kann heute Fünfter werden, während ein Mittelfeldteam in einer Saison in die Europapokalplätze vorstoßen kann. In der Premier League gibt es keine Garantien. Jeder Punkt, jedes Tor und jeder Fehler kann über das Schicksal der Saison entscheiden.

Das Fazit der Saison 2025/26 ist klar: Arsenal erreichte neue Höhen, Manchester City blieb dran, Manchester United erlebte eine Wiedergeburt und Liverpool stand nach dem Titelgewinn vor einer harten Bewährungsprobe. Das Drama im englischen Fußball geht weiter – hier ruhen die Drehbuchautoren nie.