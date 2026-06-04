Alex Roca, Technischer Direktor der FC Barcelona Academy in Manas, Kirgisistan, und ehemaliger Nationalspieler von Andorra, äußerte sich warmherzig und analytisch über den usbekischen Verteidiger Abduqodir Husanov. In einem Interview mit Eurasia Football sprach er über Husanovs Potenzial, seine Entwicklung bei Manchester City und seine Chancen, künftig noch höhere Ebenen zu erreichen.

Im Gespräch wurde Roca nach der Möglichkeit eines Wechsels von Abduqodir Husanov zum FC Barcelona nach der Zusammenarbeit mit Josep Guardiola gefragt. Der Experte, der im Barcelona-System tätig war, beantwortete dies, indem er zunächst auf die besondere Stellung von Pep Guardiola im Fußball einging.

Er betonte, dass Josep Guardiola einer der Trainer ist, die den modernen Fußball verändert haben. Er hob das Spielverständnis beim FC Barcelona auf ein völlig neues Niveau und setzte diese Philosophie auch bei anderen Vereinen fort.

"Für mich ist Josep Guardiola ein Trainer, der den Fußball verändert hat. Er hat das Spielverständnis bei Barcelona revolutioniert und diese Arbeit bei anderen Klubs fortgesetzt. Seine Mannschaften spielen Fußball auf höchstem Niveau", sagte Roca.

Nach Ansicht des Experten verfügt Abduqodir Husanov über eine Reihe wichtiger Eigenschaften, die für Fußball auf einem so hohen Niveau notwendig sind. Er ist stark, schnell, positioniert sich korrekt in offenen Räumen und kann auch unter Druck spielen.

"Husanov besitzt die wesentlichen und notwendigen Qualitäten für diese Art von Fußball. Er ist stark, schnell, bewegt sich gut in freien Räumen und kann unter Druck spielen. Das ist für einen modernen Innenverteidiger entscheidend", betonte er.

Diese Bewertung ist eine große Anerkennung für Abduqodir Husanov. Denn im heutigen Fußball ist ein Innenverteidiger nicht mehr nur ein Spieler, der den Ball zurückgewinnt oder gegnerische Stürmer stoppt. Er muss das Spiel eröffnen, den ersten Pass spielen, unter Druck richtige Entscheidungen treffen und die Gesamtstruktur der Mannschaft verstehen.

Roca hob zudem hervor, dass die Konkurrenz bei Manchester City extrem hoch ist. Seiner Meinung nach ist der Klub einer der besten der Welt, und die Anforderungen sind außergewöhnlich. Jeder Spieler bewegt sich ständig auf hohem Tempo, unter großem Druck und in einem harten Wettbewerb.

"Allerdings ist Manchester City einer der besten Klubs der Welt. Die Konkurrenz ist sehr groß, das Tempo ist hoch und die Anforderungen sind extrem streng. Ein Spieler braucht Zeit, Anpassungsfähigkeit und psychologische Stabilität. Er hat die Qualitäten. Jetzt geht es vor allem darum, wie er diesen Prozess bewältigt", sagte der Experte.

Dieser Punkt ist entscheidend. Husanov hat natürliche Anlagen, aber Talent allein reicht nicht aus, um bei einem großen Klub erfolgreich zu sein. Anpassung, mentale Stärke, taktisches Verständnis und die Bereitschaft, sich jeden Tag zu beweisen, sind ebenfalls erforderlich. Bei City funktioniert die Einstellung 'Ich habe einmal gut gespielt' nicht – hier ist jeder Tag eine Prüfung.

Im Gespräch wurde auch der Karriereweg von Abduqodir Husanov thematisiert. Es ging um seinen nicht einfachen Weg in Usbekistan, wo er nicht sofort Stammspieler wurde und gesundheitliche Probleme hatte, bevor er schließlich über Belarus und Frankreich nach England gelangte.

Roca bewertete dies als großes Vorbild für die gesamte Region. Seiner Meinung nach könnte ein solcher Weg eines usbekischen Fußballers Türen für andere Talente in Zentralasien öffnen.

"Ja, und das ist ein gutes Beispiel für die ganze Region. Wenn ein Fußballer aus Usbekistan einen solchen Weg gehen kann, bedeutet das, dass auch andere Chancen bekommen können. Vielleicht werden Scouts nun noch mehr Aufmerksamkeit auf Zentralasien richten", sagte er.

Diese Worte sind für den usbekischen Fußball von besonderer Bedeutung. Denn Husanovs Weg ist nicht nur der persönliche Erfolg eines einzelnen Spielers. Er steht für wachsendes Vertrauen in regionale Talente, verstärktes Scout-Interesse an Zentralasien und mögliche neue Chancen für usbekische Fußballer.

Roca vergaß jedoch nicht einen weiteren wichtigen Aspekt. Er betonte, dass es auf hohem Niveau nicht ausreicht, nur schnell und stark zu sein. Im Spitzenfußball sind Spielverständnis, das Vorauslesen von Situationen und richtige Entscheidungen unter Druck von entscheidender Bedeutung.

"Auf diesem Niveau reicht es nicht, nur stark und schnell zu sein. Man muss auch das Spiel verstehen, Situationen lesen und unter Druck die richtigen Entscheidungen treffen", sagte Roca.

Der Experte erklärte auch, dass die Rolle des Innenverteidigers in Guardiolas System eine völlig andere ist. In Peps Fußball ist ein Verteidiger nicht nur ein Spieler, der dem Gegner den Ball abnimmt. Er muss Angriffe einleiten, beim Herausspielen aus dem Pressing helfen und die Struktur der Mannschaft vollständig verinnerlichen.

"In Guardiolas System ist ein Innenverteidiger nicht nur ein Balleroberer. Er leitet Angriffe ein, agiert unter Druck und versteht die Teamstruktur gut. Wenn Husanov diese Qualitäten weiterentwickeln kann, wird er zu einem noch stärkeren Spieler", fügte er hinzu.

Dies gibt Abduqodir eine klare Richtung vor. Seine physische Stärke und Schnelligkeit werden bereits anerkannt. Nun liegen die wichtigsten Entwicklungsbereiche in der taktischen Reife, dem Vorauslesen des Spiels, der Entscheidungsfindung am Ball und der Gelassenheit unter Druck.

Roca bestätigte auch, dass ein Spieler wie Husanov für Barcelona und Guardiolas Philosophie nützlich sein könnte. Seiner Ansicht nach sind in Peps Fußball Spielverständnis, Entscheidungsgeschwindigkeit, Ballbehandlung, Körperhaltung und Raumkontrolle auf dem Platz von größter Bedeutung.

"Wenn sich ein Spieler in diesen Aspekten verbessert, wird er noch stärker. Husanov hat dafür eine gute Basis. Der Rest hängt von harter Arbeit, Zeit und Anpassung ab", sagte der Experte.

Zur Erinnerung: Abduqodir Husanov entwickelte sich in der vergangenen Saison zu einer Schlüsselfigur bei Manchester City. Der usbekische Legionär, der die Saison als Ersatzspieler begann, spielte zunächst als Rechtsverteidiger. Später kehrte er auf seine Hauptposition als Innenverteidiger zurück und führte die Abwehrreihe von City souverän an.

In insgesamt 37 Spielen in allen Wettbewerben gewann Husanov in dieser Saison den EFL Cup und den FA Cup. Dieses Ergebnis war einer seiner ersten großen Erfolge in Europa und nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des usbekischen Fußballs ein.

Abduqodir Husanovs Weg entwickelt sich wahrlich zu einer großen Geschichte. Er kam aus Usbekistan, überwand Schwierigkeiten, stählte sich in verschiedenen Ligen und erreichte schließlich einen der stärksten Klubs der Welt. Nun wird er nicht nur für seine eigene Karriere, sondern auch für das Image des zentralasiatischen Fußballs insgesamt zu einer Schlüsselfigur.

Rocas Aussagen zeigen eines deutlich: Husanov hat das nötige Fundament für den Spitzenfußball. Um dieses Fundament jedoch auf Star-Niveau zu heben, sind harte Arbeit, Zeit, Geduld und Anpassung an Guardiolas Anforderungen nötig. Wenn er diesen Prozess richtig bewältigt, könnte im usbekischen Fußball eine noch größere Geschichte geschrieben werden.