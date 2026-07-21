Mann im Rollstuhl stürzt in Fluss

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Mann im Rollstuhl stürzt in Fluss

Ein Vorfall in der chinesischen Stadt Jinan hat in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt. Ein Mann, der mit einem Rollstuhl unterwegs war, stürzte aufgrund von Unachtsamkeit plötzlich samt seinem Rollstuhl in einen Fluss.

Touristen und Zeugen, die den Vorfall beobachteten, eilten ohne zu zögern zur Hilfe. Mehrere Personen sprangen ins Wasser, um sicherzustellen, dass der Kopf des Mannes nicht unter Wasser geriet, während die Menschen am Ufer eine Menschenkette bildeten, indem sie sich an den Händen hielten. Dank dieser gemeinsamen Anstrengungen konnten sowohl der Mann als auch sein Rollstuhl sicher aus dem Wasser geborgen werden.

Später stellte sich heraus, dass der gerettete Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert war. Dennoch wird die Solidarität und das schnelle Handeln der Zeugen von vielen Internetnutzern gelobt.

ChinaJinanRettungRollstuhlHeldenmut
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