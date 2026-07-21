Sauberkeit über dem Leben: Zwei ältere Frauen beim Reinigen von Fensterdächern im fünften Stock sorgen für Diskussionen

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Sauberkeit über dem Leben: Zwei ältere Frauen beim Reinigen von Fensterdächern im fünften Stock sorgen für Diskussionen

Aufnahmen von zwei älteren Frauen haben in den sozialen Medien für hitzige Debatten gesorgt. Im Video klettert eine der Frauen aus einem Fenster im fünften Stock, um den auf dem Vordach angesammelten Staub mit einem Staubsauger zu entfernen.

Das Gefährlichste daran ist, dass sie keinerlei Sicherheitsgurt oder Schutzausrüstung verwendete. Zuschauer zeigten sich besorgt um die Sicherheit der Frau, da eine einzige falsche Bewegung schwerwiegende Folgen hätte haben können.

In den Kommentaren unter dem Video betonten viele, dass man auf eine solche Reinigungsmethode verzichten sollte. Andere bezeichneten die älteren Damen scherzhaft als „Extrem-Reinigerinnen“.

SicherheitSoziale MedienVirales VideoUsbekistanExtremreinigung
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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