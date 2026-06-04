Einer der meist erwarteten und spektakulärsten Transfers des Jahres im europäischen Fußball ist in die entscheidende Phase eingetreten. Der portugiesische Spielmacher Bernardo Silva, der seine lange und erfolgreiche Karriere bei Manchester City beendet hat, steht kurz davor, seinem Traumklub, dem FC Barcelona, beizutreten. Nach den neuesten Berichten der renommierten spanischen Zeitung AS könnte die offizielle Bekanntgabe dieses großen Deals nur noch wenige Tage entfernt sein.

Der Grund dafür ist, dass Hansi Flick, der Cheftrainer der katalanischen Giganten, Kaderbereinigungen durchführt, um den portugiesischen Spielmacher ideal in die Mannschaft zu integrieren.

Platz im Kader schaffen: Wer verlässt das Team?

Die Führung der Blaugrana und der Trainerstab sind gezwungen, sich von zwei Spielern zu trennen, um Platz im Mittelfeld für den neuen Star zu schaffen und die finanzielle Stabilität zu wahren:

Marc Casadó zum Verkauf gestellt: Die Katalanen beabsichtigen, den talentierten Mittelfeldspieler Marc Casadó an einen anderen Klub zu transferieren. Der Spieler selbst hat einem Vereinswechsel voll zugestimmt, um mehr Spielpraxis zu sammeln und zu einer Schlüsselfigur auf dem Platz zu werden.

Roony Bardghji wird ausgeliehen: Der Klub prüft die Ausleihe des vielversprechenden und flinken Flügelspielers Roony Bardghji. Mehrere europäische Teams haben ernsthaftes Interesse an den Diensten des Flügelspielers gezeigt, aber die Führung des FC Barcelona möchte die Kontrolle über den Spieler nicht vollständig verlieren, da sie große Hoffnungen in seine Zukunft setzt.

Opfer für einen Traum: Bernardo stimmt Gehaltskürzung zu

Der für die Fans erfreulichste und bemerkenswerteste Aspekt ist, dass Bernardo Silva allen Bedingungen zugestimmt hat, um das Trikot des katalanischen Klubs zu tragen. Der 27-jährige Fußballer wird voraussichtlich einen Zweijahresvertrag mit Barcelona unterschreiben.

Vertragslaufzeit Priorität des Spielers La-Liga-Vorgabe 2 Jahre (bis 2028) Nur für Barcelona spielen Financial-Fair-Play-Regeln

Am wichtigsten ist, dass der portugiesische Star freiwillig einer erheblichen Gehaltskürzung zugestimmt hat, um sicherzustellen, dass dieser Transfer vollständig den strengen finanziellen Grenzen und Vorschriften der spanischen La Liga entspricht. Dies zeigt seinen enormen Wunsch, zum Camp Nou zu wechseln.

Zitat der Redaktion: Die Ankunft eines Fußballers mit einer so hohen fußballerischen Intelligenz wie Bernardo Silva wird das offensive Potenzial von Hansi Flicks Team zweifellos auf ein neues Niveau heben. Die Tage, an denen Träume wahr werden, sind sehr nah!

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