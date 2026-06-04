Spanien führt die Liste der Favoriten an

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Spanien führt die Liste der Favoriten an

Der Opta-Supercomputer hat die spanische Nationalmannschaft als Hauptfavoriten für den Gewinn der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 genannt.

Laut der Prognose vom 1. Juni liegt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Spanier bei 16,1 %.

Frankreich belegt den zweiten Platz im Ranking. Die Chance der Franzosen, Meister zu werden, wird auf 13 % geschätzt.

England nimmt den dritten Platz mit einer Wahrscheinlichkeit von 11,2 % ein. Der amtierende Weltmeister Argentinien liegt mit 10,4 % auf Rang vier.

Portugal rundet die Top 5 ab. Die Wahrscheinlichkeit für den Titelgewinn wird mit 7 % angegeben.

Außerdem belegen Brasilien (6,6 %), Deutschland (5,1 %) und die Niederlande (3,6 %) die folgenden Plätze.

In der Prognose des Opta-Supercomputers haben Norwegen (3,5 %), Belgien (2,4 %) und Kolumbien (2,1 %) den Sprung in die Top 10 geschafft.

Den Rest des Rankings bilden die Nationalmannschaften von Marokko, Uruguay, der Schweiz und Kroatien. Ihre Titelchancen werden im Bereich von 1,6–1,9 % geschätzt.

Spanien ist der Top-Favorit auf den Gewinn der WM 2026'vogar deb ko‘rsatilgan infografika.

SpanienFrankreichEnglandArgentinienPortugal
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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