Gabriel Jesus könnte zu Everton wechseln: Transfer-Details bekannt

Everton ist daran interessiert, den Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus während der Sommer-Transferperiode zu verpflichten. Die Merseysider sehen den Brasilianer als Lösung für ihre offensiven Probleme, doch finanzielle Hürden könnten das Geschäft erschweren. Laut Goal.com berichtet .

Laut Football Insider will Everton seine Offensive verstärken und hat Gabriel Jesus als primäres Ziel identifiziert. Der Klub ist jedoch nicht bereit, die von Arsenal geforderten 20 Millionen Pfund zu zahlen. Zudem bereitet die Verletzungsanfälligkeit des Spielers der Führung einige Sorgen.

Da Mikel Arteta plant, die Angriffsreihe umzubauen, ist der Londoner Klub bereit, sich von dem 29-jährigen Stürmer zu trennen. Gabriel Jesus hat in dieser Saison seinen Platz in der Startelf verloren und steht auf der Liste der Spieler, die den Klub im Sommer verlassen sollen.

Eines der größten Probleme für Everton ist das Gehalt des Spielers. Da er derzeit bei Arsenal ein hohes Gehalt bezieht, müsste der brasilianische Stürmer seine finanziellen Forderungen reduzieren, damit der Transfer zustande kommt. Auch Klubs wie Milan, Juventus und Palmeiras interessieren sich für den Angreifer.

Zur Erinnerung: Gabriel Jesus kam in der vergangenen Premier-League-Saison verletzungsbedingt nur in 14 Spielen zum Einsatz, davon stand er nur dreimal in der Startelf. Seine umfangreiche Erfahrung in England weckt das Interesse des Trainerstabs von Everton.