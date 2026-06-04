Von Chelsea umworbenes Talent könnte nach Frankfurt wechseln

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Von Chelsea umworbenes Talent könnte nach Frankfurt wechseln

Es wird erwartet, dass Djylian N'Guessan, ein Eigengewächs des französischen Klubs Saint-Étienne und Stürmer der U20-Nationalmannschaft, seine Karriere in der deutschen Bundesliga fortsetzt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Eintracht Frankfurt Verhandlungen zur Verpflichtung des 17-jährigen Talents aufgenommen. Das berichtet Goal.com .

N'Guessan gilt in seiner Heimat als eines der vielversprechendsten jungen Talente. Obwohl er in der laufenden Saison nur selten für die erste Mannschaft von Saint-Étienne auflief, konnte er die Aufmerksamkeit der Scouts von Eintracht Frankfurt auf sich ziehen, die für die Entdeckung junger Talente bekannt sind. Der Spieler zeichnet sich durch seine Treffsicherheit in den französischen Jugendnationalmannschaften aus: Er erzielte 11 Tore in 11 Spielen für die U17 und 12 Treffer in 14 Partien für die U16.

Interessanterweise hatte der Londoner Klub Chelsea im Januar ein Angebot in Höhe von 8 Millionen Euro für den Stürmer unterbreitet. Damals weigerte sich die Führung von Saint-Étienne jedoch, ihre Schlüsseltalente zu verkaufen, da sie die Rückkehr in die erste Liga anstrebte. Laut L'Équipe zwingt das Scheitern der Rückkehr in die Elite den Klub zu einer Änderung der Finanzstrategie und zum Verkauf mehrerer Leistungsträger, darunter auch N'Guessan.

Trotz des Interesses von Großklubs wie Chelsea dient Eintracht Frankfurt jungen französischen Fußballern als hervorragendes Sprungbrett. Daher ist die Option, dass Djylian N'Guessan seine Karriere in Deutschland fortsetzt, derzeit die wahrscheinlichste.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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