Argentinische Nationalmannschaft kehrt nach Buenos Aires zurück: Lionel Messi nahm nicht an der Zeremonie teil

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Argentinische Nationalmannschaft kehrt nach Buenos Aires zurück: Lionel Messi nahm nicht an der Zeremonie teil

Trotz der Niederlage im WM-Finale gegen Spanien wurde die argentinische Nationalmannschaft in Buenos Aires von Tausenden Fans feierlich empfangen. Mannschaftskapitän Lionel Messi nahm jedoch nicht an der Veranstaltung in der Hauptstadt teil. Laut Ixbt.com flog der legendäre Stürmer direkt nach Miami, von wo aus er für einen Kurzurlaub in seine Heimatstadt Rosario weiterreiste. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Am Montag trafen 16 der 26 Spieler unter der Leitung von Cheftrainer Lionel Scaloni am internationalen Flughafen Ezeiza ein. Trotz der Niederlage wurden die Spieler auf einem roten Teppich und unter den Klängen eines Militärorchesters begrüßt. Anschließend fuhr die Delegation der "Albiceleste" in einem offenen Bus zum Trainingsgelände des argentinischen Fußballverbandes, das nach Lionel Andres Messi benannt ist. Auf dem Weg dorthin begleiteten die Fans ihre Helden mit Jubelrufen.

Die Reaktion des Präsidenten und die Stimmung im Team

Der argentinische Präsident Javier Milei betonte zur Stimmung im Team, dass die Spieler nach der Finalniederlage nicht in Feierlaune seien. Dennoch erklärte das Staatsoberhaupt, dass dieses Team historische Ergebnisse erzielt habe und einen würdigen Empfang verdiene. "Sie hatten beschlossen, nicht zu feiern, weil sie enttäuscht waren, nicht gewonnen zu haben, aber jemand musste das Richtige für dieses großartige Team tun", sagte der Präsident.

Auf die Frage nach Lionel Messis Entscheidung, der Zeremonie fernzubleiben, rief Milei die Fans dazu auf, die Wahl des Kapitäns zu respektieren. Seiner Meinung nach seien auch Fußballer Menschen und hätten das Recht, Entscheidungen auf Basis ihrer Gefühle zu treffen. Der Präsident betonte, dass die Mannschaft, die in den letzten drei Weltmeisterschaften vier Finals erreicht hat (einschließlich regionaler Turniere), der Stolz des Landes sei.

Kritik und die Antwort der Spieler

Der Spielstil der argentinischen Nationalmannschaft im Finale stieß auf viel Kritik. Zur Erinnerung: Während des Spiels wurden fünf Spieler verwarnt und Enzo Fernandez wurde vom Platz gestellt. Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul reagierte über soziale Medien auf die Kritik und erklärte, der größte Schmerz sei, dass man den Pokal nicht ins Land habe bringen können.

In seiner Botschaft betonte Rodrigo De Paul, dass die Verbindung zwischen den Fans und der Mannschaft wichtiger sei als jede Trophäe. Derzeit machen viele Teammitglieder eine kurze Pause, bevor sie zu ihren Vereinen zurückkehren. Es wird erwartet, dass Lionel Messi nach seinem Aufenthalt in Rosario in die USA zurückkehrt, um seine Spiele für Inter Miami fortzusetzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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