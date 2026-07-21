FIFA verkauft Rasen aus dem WM-Finalstadion

Die FIFA hat eine weitere ungewöhnliche Methode zur Einnahmengenerierung nach der Weltmeisterschaft eingeführt. Nun werden Rasenstücke aus dem Stadion, in dem das Finale ausgetragen wurde, als exklusive Souvenirs für Fußballfans zum Verkauf angeboten.

Es wurde bekannt gegeben, dass echte Rasenstücke vom Spielfeld des MetLife Stadium in New Jersey, USA, wo das WM-Finale stattfand, in speziellen transparenten Acrylkapseln versiegelt werden. Jedes Souvenir soll mit einem Echtheitszertifikat geliefert werden.

Insgesamt werden 2.026 Exemplare für diese Kollektion hergestellt. Während die Preise für die Standardvarianten bei 450 Dollar beginnen, werden Premium-Sets mit zusätzlichen Erinnerungsstücken und speziellen Verzierungen auf bis zu 3.000 Dollar geschätzt.

Es wird erwartet, dass diese Initiative bei Fußballfans auf großes Interesse stößt. Auf diese Weise verwandelt die FIFA den Rasen des Finalstadions in ein wertvolles Sammlerstück und erschließt eine neue Einnahmequelle.