Arsenal beginnt Verhandlungen mit Newcastle über Transfer von Bruno Guimarães

Der amtierende Premier-League-Meister Arsenal unternimmt aktive Schritte zur Verstärkung des Kaders. Der Londoner Verein hat offizielle Verhandlungen über den Transfer des Newcastle-Mittelfeldspielers Bruno Guimarães aufgenommen. Der Brasilianer selbst hat der Führung seinen Wunsch mitgeteilt, sich vor der neuen Saison den "Gunners" anzuschließen. Dies berichtet Goal.com .

Nach Informationen der Zeitung The Sun wurden frühere Gespräche über diesen Transfer nur über Vermittler geführt. Obwohl die Führung von Newcastle versucht hat, den Spieler zu halten, hat der direkte Kontakt von Arsenal die Situation verändert. Der 28-Jährige ist bereit für ein neues Kapitel in seiner Karriere und drängt auf den Transfer.

Ablösesumme und Konkurrenz

Arsenal ist derzeit bereit, 60 Millionen Pfund für den brasilianischen Star zu bieten. Es wird jedoch erwartet, dass Newcastle eine deutlich höhere Summe für seinen Leistungsträger verlangt. Obwohl die Verhandlungen als schwierig gelten, hoffen die Londoner, vor Ende des Transferfensters eine Einigung zu erzielen.

Das Interesse von Mikel Artetas Team am zentralen Mittelfeld kommt nicht von ungefähr. Arsenal hatte zuvor im Rennen um Morgan Rogers gegen Chelsea das Nachsehen. Zudem war die geforderte Ablösesumme von 85 Millionen Pfund für Matheus Fernandes für den Verein zu hoch. Daher ist die Option Bruno Guimarães derzeit die höchste Priorität für das Team.

Neuigkeiten im Angriff

Während die Verhandlungen für das Mittelfeld laufen, hat Arsenal bereits die Offensive verstärkt. Der Verein hat eine Einigung über 34 Millionen Pfund für den Flügelspieler Christos Tzolis vom FC Brügge erzielt. Berichten zufolge ist der Spieler für den Medizincheck in London eingetroffen und die Vertragsunterzeichnung wird in Kürze erwartet.

Arsenal startet am 21. August mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Coventry City in die neue Saison. Newcastle empfängt zwei Tage später den FC Liverpool. Beide Vereine wollen ihre Kader vor Saisonbeginn komplettieren. Der Transfer von Guimarães ist einer der größten Deals, die in den kommenden Tagen abgeschlossen werden könnten.