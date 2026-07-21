Erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaft findet ein Spiel in einem „Himmelsstadion“ statt

Saudi-Arabien Saudi-Arabien plant den Bau eines weltweit einzigartigen Stadions für die Fußball-Weltmeisterschaft 2034. Im Rahmen des Projekts soll die Arena auf dem Dach des futuristischen Megakomplexes „The Line“ in einer Höhe von 350 Metern über dem Boden errichtet werden.

Berichten zufolge wird das Stadion über 46.000 Zuschauern Platz bieten. Während der Spiele werden die Fans das Gefühl haben, das Spiel hoch oben im Himmel über den Wolken zu verfolgen. Die Arena bietet zudem einen einzigartigen Panoramablick auf die Stadt.

Die Projektentwickler betonen, dass dieses Stadion moderne Architektur, fortschrittliche Technologien und ökologische Lösungen vereinen wird. Der Sportkomplex soll vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden und wird voraussichtlich zu einem der spektakulärsten Austragungsorte der WM 2034. Es heißt, dass dieses Projekt den Fußballfans ein völlig neues und unvergessliches Erlebnis bieten wird.