Lionel Messi und Son Heung-Min im MLS All-Star-Kader

Lionel Messi hat sich dank der Abstimmungsergebnisse von Fans, Spielern und Medienvertretern einen Platz im MLS All-Star-Team gesichert. Neben dem Stürmer von Inter Miami wurde auch LAFC-Star Son Heung-Min in die Startelf für das Spiel gegen die Liga MX All-Stars berufen. Zudem haben sich die US-Nationalspieler Tim Ream und Sebastian Berhalter einen Platz in der Liste gesichert. Laut Goal.com berichtet .

Nach der Festlegung der ersten Elf wird der Rest des Kaders von Cheftrainer Dean Smith und Ligakommissar Don Garber zusammengestellt. Die MLS All-Stars-Aufstellung sieht wie erwartet stark aus: Torwart Brian Schwake; Abwehrspieler Anthony Markanich, Mbekezeli Mbokazi, Tim Ream und Andy Najar; Mittelfeldspieler Sebastian Berhalter, Zavier Gozo und Hany Mukhtar; Stürmer Hugo Cuypers, Son Heung-Min und Lionel Messi.

In dieser symbolischen Auswahl stehen sechs Debütanten. Besonders hervorstechend ist das junge Talent Zavier Gozo, dessen Wechsel zu Aston Villa erwartet wird. Auch Son Heung-Min, der im vergangenen Sommer in die Liga kam, erhielt diese Anerkennung zum ersten Mal. Markanich, Schwake, Cuypers und Mbokazi nehmen ebenfalls zum ersten Mal am All-Star Game teil.

Für den erfahrenen Abwehrspieler Tim Ream ist es die zweite Berufung, doch er stand zuletzt vor 15 Jahren, im Jahr 2011, als er für New York Red Bulls spielte, im MLS All-Star-Kader. Nun wird er für Charlotte FC auf dem Feld stehen.