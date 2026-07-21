Messi und Martinez in der Kabine: „Nur Feiglinge spielen nach hinten“

Nach der Niederlage Argentiniens gegen Spanien im WM-Finale wurden die leidenschaftlichen Halbzeitansprachen von Kapitän Lionel Messi und Torhüter Emiliano Martinez an ihre Teamkollegen enthüllt. Aufnahmen aus dem Spielertunnel im Stadion von New Jersey zeigten, wie die Anführer der „Albiceleste“ versuchten, das Team in den kritischsten Momenten des Spiels zu motivieren, berichtet Goal.com. berichtet .

Obwohl es in der regulären Spielzeit torlos blieb, dominierte Spanien das Geschehen auf dem Platz. Laut Goal.com forderte Emiliano Martinez in der Halbzeit Mut und Offensivgeist von seinen Mitspielern. Der Torhüter rief den Verteidigern zu: „Spielt mit Herz, Jungs! Mit Herz zu spielen bedeutet, nach vorne zu gehen, nicht nach hinten. Vorwärts, nur vorwärts! Nur Feiglinge spielen nach hinten. Findet Messi mit drei Pässen, zeigt ihnen, wie man das Spiel von hinten aufbaut!“

Lionel Messis Aufruf zur Ruhe

Vor Spielbeginn hatte Lionel Messi seine Teamkollegen dazu aufgerufen, den externen Druck zu ignorieren und die Ruhe zu bewahren. Während des gesamten Turniers hatten Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen und Gerüchte über eine Bevorzugung Argentiniens für eine angespannte Atmosphäre gesorgt. Messi ermutigte die Spieler, sich ausschließlich auf das Spiel zu konzentrieren.

„Jungs, bleibt ruhig, das Wichtigste ist Gelassenheit. Konzentrieren wir uns nur auf den Fußball. Vergesst alles andere und spielt einfach“, betonte der argentinische Kapitän. In der Halbzeit unterstützte er Martinez' Worte und forderte das Team auf, Charakter zu zeigen: „Zeigt Charakter, wir hatten ihn immer, wenn nicht jetzt, wann dann? Lasst uns unseren Fußball spielen.“

Die schmerzhafte Finalniederlage und die Zukunft

Leider führten diese inspirierenden Worte der Anführer letztlich nicht zum Sieg für Argentinien. Ein Tor von Ferran Torres in der Verlängerung sicherte Spanien den Titel. Die Mannschaft von Lionel Scaloni konnte dem Druck in der Schlussphase nicht standhalten, nachdem Enzo Fernandez mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde.

Diese Niederlage wird als Ende einer Ära für den argentinischen Fußball betrachtet. Für den 39-jährigen Lionel Messi dürfte dies die letzte Weltmeisterschaft seiner Karriere gewesen sein. Auch die Zukunft des 33-jährigen Emiliano Martinez im Nationalteam ist ungewiss.

Nun steht die „Albiceleste“ vor einer Phase des Umbruchs, die eine Verjüngung des Kaders und eine Stärkung der Disziplin erfordert. Das Finale in New Jersey geht nicht nur als verlorener Titel, sondern auch als Abschied einer legendären Generation in die Geschichte ein.