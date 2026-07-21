Die chinesische Regierung hat ein riesiges Projekt gestartet, um Schwerlastfahrzeuge auf Elektroantrieb umzustellen und ein umweltfreundliches Logistiksystem zu schaffen. Es wurde der Bau eines Netzwerks von über 3000 Ladestationen und Schnellwechselstationen für Lkw-Batterien im ganzen Land angekündigt. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt, um das Zeitalter der herkömmlichen Diesel- und Benzin-Lkw zu beenden. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut dem Bericht von ixbt.com werden die neuen Infrastruktureinrichtungen hauptsächlich an nationalen Autobahnen und stark befahrenen überregionalen Straßen errichtet. Das Projekt umfasst zudem große Metropolregionen und Industriezentren, darunter die Region Peking-Tianjin-Hebei, das Jangtse-Delta sowie Wirtschaftsregionen wie Guangdong-Hongkong-Macau. Dies ermöglicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Lieferkette.

Strategische Knotenpunkte und Industriezonen

Das Hauptziel des Projekts ist die Schaffung eines integrierten Energienetzwerks, das Logistikzentren, Seehäfen, Bergbaugebiete und große Fabriken miteinander verbindet. Dies verbessert nicht nur die ökologische Situation, sondern trägt auch dazu bei, Transportkosten zu senken und die Logistikeffizienz zu steigern. Die Batteriewechseltechnologie ermöglicht es Fahrern, ihre Fahrt innerhalb weniger Minuten fortzusetzen, ohne lange Ladezeiten abwarten zu müssen.

Die chinesische Regierung beschränkt sich nicht nur auf den Ausbau der Infrastruktur, sondern unterstützt auch aktiv ein Programm zur Verschrottung alter Lkw. Berichten zufolge wurden für dieses Programm, das auch 2026 fortgesetzt wird, spezielle Staatsanleihen in Höhe von 22 Milliarden Yuan bereitgestellt. Diese Mittel werden für den Austausch alter, kraftstoffintensiver Lkw gegen moderne, energieeffiziente Elektrofahrzeuge verwendet.

Ökologische und wirtschaftliche Bedeutung

Für Entwicklungsländer wie Usbekistan ist die Erfahrung Chinas von großer Bedeutung. Der Übergang zum Elektrotransport in der Logistik ist heute ein globaler Trend, der eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Luftverschmutzung spielt. Das Studium dieses chinesischen Modells könnte in Zukunft zur Sicherung des regionalen Transports beitragen.

Experten sind der Meinung, dass der Aufbau eines solch großflächigen Ladenetzwerks auch Automobilhersteller dazu anregen wird, mehr neue Arten von Elektro-Lkw zu produzieren. Infolgedessen wird erwartet, dass Schwerlast-Lkw mit Verbrennungsmotor in den kommenden Jahren vollständig vom Markt verdrängt werden. Dies ist der Beginn einer echten technologischen Revolution im Transportsektor.