Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo ließ einen kontroversen Beitrag, der in den sozialen Medien von der spanischen Sendung Espejo Público veröffentlicht wurde, nicht unbeachtet. Darin kritisierten Journalisten scharf den Weg Argentiniens ins Finale der WM 2026 und die Haltung der FIFA gegenüber Messi.

Ronaldos Aufmerksamkeit für diesen Beitrag löste neue Diskussionen in der Fußballwelt aus. Die im Video geäußerten Ansichten sind jedoch die persönliche Einschätzung der Journalisten; Beweise für die Behauptungen wurden nicht vorgelegt.

„Argentinien hätte schon längst ausscheiden müssen“

In einem am 17. Juli veröffentlichten Video kritisierte die spanische Journalistin Pilar Rodriguez Losantos die Teilnahme der argentinischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft.

„Diese Mannschaft hätte schon vor etwa fünf Spielen aus dem Turnier ausscheiden müssen. Sie sind nur mit Hilfe der FIFA so weit gekommen“, sagte die Journalistin.

Ihrer Meinung nach musste Spanien im Finale nicht nur gegen Argentinien kämpfen, sondern gegen Lionel Messiund das gesamte System, das wollte, dass er erneut Weltmeister wird.

„Wir spielen nicht gegen Argentinien, sondern gegen die gesamte FIFA-Organisation, die den Pokal an Messi übergeben will, genau wie vor vier Jahren“, sagte Rodriguez.

Noch schärfere Begriffe gegen die FIFA verwendet

Ein weiterer Teilnehmer der Sendung, Ruben Amon, kritisierte den internationalen Fußballverband ebenfalls scharf. Er bezeichnete die FIFA als eine „mafiöse und beschämende Organisation“.

Diese Aussagen lösten in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige Nutzer die Journalisten unterstützten, kritisierten andere sie für ihre unbewiesenen Anschuldigungen.

Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme der FIFA oder des argentinischen Fußballverbandes zu diesen Äußerungen.

Warum wurde Ronaldos Aufmerksamkeit diskutiert?

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gelten seit vielen Jahren als die größten Rivalen im Weltfußball. Daher sorgte die Aufmerksamkeit des Portugiesen für einen Beitrag, in dem Messi, Argentinien und die FIFA kritisiert wurden, für verschiedene Interpretationen unter den Fans.

Ronaldo selbst hat jedoch keine gesonderte Erklärung abgegeben, in der er die Behauptungen im Video unterstützt oder seine Haltung dazu darlegt. Daher gibt es keine Grundlage, sein Handeln als volle Zustimmung zu den Meinungen der Journalisten zu werten.

Spanien antwortete auf die Kontroversen auf dem Platz

Im Finale der WM 2026 endete die reguläre Spielzeit zwischen Spanien und Argentinien mit einem 0:0. Der Sieger wurde in der Verlängerung ermittelt.

Spanien gewann mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister. Obwohl Argentinien als Titelverteidiger ins Finale einzog, konnte das Team den Pokal nicht verteidigen.

Trotz des Endes des Turniers sind die Diskussionen um das Finale noch nicht verstummt. Ronaldos Aufmerksamkeit für diesen Beitrag hat die Debatten weiter angeheizt.