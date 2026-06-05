Manchester United will Real-Madrid-Star verpflichten...

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Manchester United will Real-Madrid-Star verpflichten...

Während das europäische Transferfenster kurz vor der offiziellen Öffnung steht, bahnt sich ein großes Geschäft zwischen den Giganten aus England und Spanien an. Aurélien Tchouaméni, der defensive Mittelfeldspieler der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, könnte eine scharfe Wendung in seiner Karriere nehmen und La Liga gegen die englische Premier League (EPL) eintauschen, die als die intensivste Meisterschaft der Welt gilt.

Nach den neuesten Informationen, die von Journalisten der renommierten britischen Zeitung The Times verbreitet wurden, zeigt Manchester United seit geraumer Zeit ernsthaftes Interesse an den Diensten dieses talentierten Mittelfeldspielers und hat aktive Bemühungen zu seiner Verpflichtung eingeleitet.

Neues Zentrum und Ederson-Deal in Old Trafford

Die Red Devils haben das Ziel, das Zentrum des berühmten Old Trafford-Stadions in der nächsten Saison grundlegend zu erneuern und eine solide defensive Zone zu formen. Daher steht der englische Klub kurz davor, nicht nur Tchouaméni, sondern auch einen weiteren starken Akteur in den Kader aufzunehmen:

  • Ederson-Transfer geklärt: Manchester United hat den Transfer des brasilianischen Mittelfeldspielers Ederson von Atalanta Bergamo fast vollständig abgeschlossen.

  • Plan für ein fantastisches Duo: Wenn die Führung des Manchester-Klubs den Transfer von Aurélien Tchouaméni erfolgreich abschließt, wird in der neuen Saison eines der stärksten Mittelfeld-Duos der EPL geschaffen.

Tchouaménis Statistik und Vertrag in Madrid

Es ist natürlich, dass Real Madrid den französischen Diamanten nicht leichtfertig ziehen lassen will, da er eine der Schlüsselfiguren im Team ist. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen finanziellen und sportlichen Kennzahlen des Spielers:

Art der Kennzahl

Aktueller Status und Zahlen des Spielers

Gesamtspiele in der Saison

Insgesamt in allen Wettbewerben 49 Spiele

Produktivitätskennzahl

Gegen die Tore der Gegner 2 Tore und 2 Vorlagen

Laufzeit des aktuellen Vertrags

Beim Königlichen Klub Bis 2028 vorgesehen

Marktwert (Transfermarkt)

Aktueller tatsächlicher Preis 75 Millionen Euro

Der relativ langfristige Vertrag und die hohe Bewertung des Spielers auf dem Portal Transfermarkt deuten darauf hin, dass Manchester United sehr hohe finanzielle Ausgaben tätigen muss.

Hintergrundanalyse: Es ist kein Geheimnis, dass die Konkurrenz innerhalb von Real Madrid stark zugenommen hat. Obwohl Tchouaméni in Madrid ein wichtiger Spieler ist, könnten die Anziehungskraft der EPL und die Chance, bei Manchester United zum absoluten Führer zu werden, den französischen Star gereizt haben. Wenn er zusammen mit Ederson das Zentrum von MUFC besetzt, kann der englische Klub seine Krise endlich beenden und in den Titelkampf zurückkehren. Bald werden wir erfahren, wie diese Transfer-Epopöe endet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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