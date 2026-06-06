Liste der Kandidaten für den besten jungen Spieler der Premier League bekannt gegeben

·69·Sport
Liste der Kandidaten für den besten jungen Spieler der Premier League bekannt gegeben

Nach einer intensiven und fesselnden Saison in der englischen Premier League ist es Zeit für die Preisverleihungen zur Ehrung der skilliertesten Leistungsträger. Die Professional Footballers' Association (PFA) hat traditionsgemäß die Shortlist der sechs für den Young Player of the Year nominierten Spieler offiziell vorgestellt.

Diese prestigeträchtige Shortlist umfasst die talentiertesten jungen Stars, die mit ihren Leistungen auf den Plätzen Albions die Anerkennung von Millionen Fans und Experten erhalten haben.

Schnelligkeit, Taktik und eine glänzende Zukunft: Die sechs Nominierten

In diesem Jahr konkurrieren Absolventen und Neuzugänge der führenden und stärksten Klubs Englands um diese höchste Auszeichnung. Die Liste der Fußballer, die um den Preis kämpfen, sieht wie folgt aus:

  • Rayan Cherki (Manchester City) — stach im Kader der "Citizens" durch seine kreativen Pässe und technische Fertigkeit hervor.

  • Max Dowman (Arsenal) — ein junges Talent, das mit großem Eifer das offensive Potenzial des Londoner Klubs steigerte.

  • Eli Junior Kroupi (Bournemouth) — zeigte während der Saison unerwartete Produktivität und Schnelligkeit und erregte die Aufmerksamkeit großer Klubs.

  • Kobbie Mainoo (Manchester United) — wurde durch sein konstantes und zuverlässiges Spiel im Zentrum des Manchester-Giganten zu einem unverzichtbaren Teil des Teams.

  • Rio Ngumoha (Liverpool) — konnte in der Angriffsreihe der Merseysider auch unter großem Druck seine Coolness beweisen.

  • Nico O'Reilly (Manchester City) — eine der bedeutendsten Entdeckungen der aktuellen Saison.

Nico O'Reilly: Der Hauptfavorit und Held der Saison

Im Rennen um diese prestigeträchtige Auszeichnung werden die Chancen von Nico O'Reilly, der unter Pep Guardiola aufblühte, sehr hoch eingeschätzt.

Nominiert

Verein

Bisheriger Erfolg

Nico O'Reilly

Manchester City

Laut der offiziellen Website der Premier League Spieler der Saison

O'Reilly, der zuvor von der Premier-League-Führung als würdig für die höchste Auszeichnung der Meisterschaft angesehen wurde, steht nun kurz davor, auch von seinen professionellen Kollegen (PFA) als bester junger Spieler anerkannt zu werden.

Expertenanalyse: Der PFA-Preis hat im englischen Fußball einen hohen Stellenwert, da die Spieler selbst für ihre Gegner auf dem Platz abstimmen. O'Reillys phänomenale Leistung für Manchester City hat ihn nicht nur unter den Jugendlichen, sondern auch bei den Senioren zum König der Saison gemacht. Doch kann man Kobbie Mainoos Intensität bei Manchester United oder Rayan Cherkis Können nicht leugnen. Unabhängig davon, wer aus diesen sechs gewinnt, hat der Weltfußball eindeutig eine weitere formidable Generation.

Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten aus der englischen Premier League, Details zu Preisverleihungen von Fußballstars und exklusive Sportanalysen immer mit uns auf den Zamin-Seiten!

EnglandManchester CityArsenalLiverpoolNico O'Reilly
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am KlubNeue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am KlubHeute, 07:36Scaloni äußert sich zu Messis Gesundheit und GenesungScaloni äußert sich zu Messis Gesundheit und GenesungHeute, 07:23Der letzte Tanz: Nehmen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an der WM 2026 teil?Der letzte Tanz: Nehmen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an der WM 2026 teil?Heute, 07:19Schwere Verletzung für Deutschland-Star und Bayern-Talent vor der WMSchwere Verletzung für Deutschland-Star und Bayern-Talent vor der WMHeute, 07:13Luka Modrić wird voraussichtlich in neuer Rolle zu Real Madrid zurückkehrenLuka Modrić wird voraussichtlich in neuer Rolle zu Real Madrid zurückkehrenHeute, 07:04Rafael Leao Will Milan Verlassen Und Nach England WechselnRafael Leao Will Milan Verlassen Und Nach England WechselnHeute, 06:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt