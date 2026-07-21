Zidane übernimmt die französische Nationalmannschaft: Offizielle Ankündigung erwartet

Eine neue Ära beginnt voraussichtlich für die französische Nationalmannschaft. Berichten zufolge hat sich der ehemalige Real Madrid-Cheftrainer Zinédine Zidane auf die Bedingungen eines langfristigen Vertrags mit dem Nationalteam geeinigt.

Laut dem Insider Fabrizio Romano hat der 54-jährige Fachmann den Vertrag bereits unterzeichnet. Der französische Fußballverband hat die Ernennung jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Alle Bedingungen sollen vereinbart sein

Quellen zufolge wurden die Verhandlungen zwischen Zidane und dem französischen Fußballverband erfolgreich abgeschlossen. Die Parteien haben sich auf alle wesentlichen Eckpunkte der Zusammenarbeit geeinigt.

Der Vertrag ist angeblich langfristig ausgelegt. Dies könnte bedeuten, dass der Verband Zidane nicht nur für ein anstehendes Turnier verpflichten möchte, sondern mit der Aufgabe betraut, die Nationalmannschaft auf ein neues Niveau zu heben.

Dennoch sollte man die Ernennung erst dann als bestätigte Tatsache betrachten, wenn eine offizielle Stellungnahme vorliegt.

Zidanes Traum wird wahr

Zinédine Zidane hat nie einen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, die französische Nationalmannschaft zu trainieren. Während seiner aktiven Zeit war er einer der wichtigsten Anführer der „Équipe Tricolore“.

Zidane gilt als eine der Legenden, die mit Frankreich sowohl Welt- als auch Europameisterschaften gewonnen haben. Nun könnte er als Trainer zum wichtigsten Team des Landes zurückkehren.

Diese Ernennung hat auch eine große symbolische Bedeutung für den französischen Fußball: Der ehemalige Kapitän und einer der berühmtesten Spieler der Mannschaft wird nun eine neue Generation anführen.

Historische Erfolge bei Real Madrid

Die größten Erfolge in Zidanes Trainerkarriere sind eng mit Real Madrid verbunden.

Unter seiner Führung gewann der „Königliche Club“:

zweimal die spanische Meisterschaft;

dreimal die Champions League.

Insbesondere der dreimalige Gewinn der Champions League in Folge machte Zidane zu einem der erfolgreichsten Trainer im modernen Fußball.

Der Fachmann ist bekannt für seine Fähigkeit, mit großen Stars zu arbeiten, das Gleichgewicht in der Kabine zu wahren und in entscheidenden Spielen die richtigen taktischen Entscheidungen zu treffen.

Die lange Ära von Deschamps endet

Bisher wurde die französische Nationalmannschaft von Didier Deschamps geleitet. Er blickt auf eine lange und erfolgreiche Amtszeit beim Nationalteam zurück.

Unter der Leitung von Deschamps gewann Frankreich die Weltmeisterschaft 2018. Bei der WM 2022 erreichte das Team das Finale, verlor jedoch im Elfmeterschießen gegen Argentinien.

Beim diesjährigen großen Turnier belegten die Franzosen den vierten Platz. Es heißt, der Verband habe sich nun entschieden, die Mannschaft mit einem neuen Trainer und neuen Ideen weiterzuentwickeln.

Welche Aufgaben warten auf Zidane?

Der französische Kader bleibt eines der stärksten und talentiertesten Teams der Welt. Zidanes Hauptaufgabe wird es sein, dieses Potenzial in konstante Ergebnisse umzumünzen.

Von ihm wird erwartet, die Stars im Kader hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen, neue Spieler zu integrieren und Frankreich erneut zu einem Top-Anwärter auf große Titel zu machen.

Der wichtigste Schritt ist nun die offizielle Bestätigung durch den französischen Fußballverband. Sollte sich die Nachricht bewahrheiten, wird Zinédine Zidane erstmals eine Nationalmannschaft als Cheftrainer betreuen.