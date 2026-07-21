Die Maresca-Ära bei City beginnt: Husanov steigt ins Training ein

Eine neue Ära beginnt bei Manchester City, dem Klub, der die letzte Saison als FA-Cup- und Ligapokalsieger beendete. Nach einem Jahrzehnt, in dem er das Team zu Erfolgen führte, Pep Guardiola wurde von seinem italienischen Schützling Enzo Maresca abgelöst.

Zamin.uz präsentiert Details zu den ersten Trainingseinheiten der „Citizens“ unter dem neuen Trainer, Abdukodir Husanovs Rolle im Team und die bevorstehende Asien-Sommertour.

Eine neue Ära bei Manchester City: Enzo Maresca übernimmt das Ruder

Der Großteil des Kaders von Manchester City ist aus der Pause zurückgekehrt und hat die erste Trainingseinheit unter Enzo Maresca absolviert. Der italienische Trainer steht kurzfristig vor folgenden wichtigen Aufgaben:

Den Kern der Mannschaft formen;

Den Spielern seine eigene Fußballphilosophie und taktischen Anforderungen vermitteln;

Die Stammelf für die neue Saison auswählen.

Derzeit befinden sich die Spieler in der Phase der körperlichen Regeneration und gewöhnen sich an die Anforderungen des neuen Trainerstabs. Der interne Konkurrenzkampf um einen Platz in der Startelf hat neu begonnen.

Abdukodir Husanov steigt ins Training ein: Seine Hauptaufgabe

Abdukodir Husanov, der mit der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, ist in Manchester eingetroffen und nahm an der ersten Trainingseinheit unter Maresca teil.

Ein drastischer Wandel: Vor genau einem Jahr startete Husanov als Reservespieler in die Saison. Während der letzten Meisterschaft entwickelte er sich jedoch zu einer unverzichtbaren und zentralen Figur in der Defensive der „Citizens“.

Da unsere Nationalmannschaft die WM vorzeitig verlassen hat, hatte Abdukodir die Möglichkeit, von den ersten Tagen an vollständig an der Saisonvorbereitung von Manchester City teilzunehmen. Nun liegt es an ihm, dem neuen Cheftrainer sein Können zu beweisen, seinen Platz in der Stammelf zu behaupten und weiter zu festigen.

Sommer-Asientour und Freundschaftsspiele

Gemäß dem Vorbereitungsplan für die neue Saison wird Manchester City Hongkong und Seoul besuchen.

Bemerkenswert ist, dass Spieler, die bei der WM das Viertelfinale oder weiter erreicht haben, höchstwahrscheinlich nicht an dieser Tour teilnehmen werden. Dies schafft eine zusätzliche Chance für Spieler wie Husanov, das Vertrauen des Trainers zu gewinnen.

Zeitplan der Testspiele in der Saisonvorbereitung:

Datum Gegner Bedeutung und Details des Spiels 1. August Inter (Italien) Das Duell gegen den italienischen Meister wird ein wichtiger Prüfstein für die Talente im Kader sein. Während der Tour K-League Stars In Südkorea ein Testspiel gegen eine Auswahl der Stars der lokalen Liga. Während der Tour Atletico Madrid Ein Testspiel gegen den Madrider Spitzenklub.

Offizieller Saisonstart: Supercup-Duell

Für die „Citizens“ beginnt die neue Saison 2026/27 offiziell in Südwales. Die Schützlinge von Enzo Maresca am 16. August treten gegen den amtierenden englischen Meister Arsenal um den Community Shield an.