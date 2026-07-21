Tottenham-Frauen brechen Transferrekord: Alice Sombath kommt nach London

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Tottenham-Frauen brechen Transferrekord: Alice Sombath kommt nach London

Das Frauenteam von Tottenham Hotspur hat offiziell die Verpflichtung der Verteidigerin Alice Sombath vom französischen Verein Olympique Lyon bekannt gegeben. Dieser Transfer markiert den teuersten Einkauf in der Geschichte des Londoner Klubs. Obwohl die Ablösesumme für die 22-jährige Innenverteidigerin nicht genannt wurde, wurde bestätigt, dass sie den bisherigen Rekord von 375.000 Pfund für Signe Gaupset aus dem Januar gebrochen hat. Dies berichtet Goal.com .

Alice Sombath ist der sechste Neuzugang für Tottenham im Sommertransferfenster. Die talentierte französische Verteidigerin hat bei Lyon bereits viel Erfahrung gesammelt und gab ihr Profidebüt bereits im Alter von 16 Jahren. Ihre Ankunft soll die Defensive des Teams deutlich verstärken.

Historische Erfolge und eine neue Herausforderung

Sombath zeichnet sich nicht nur durch ihr Können, sondern auch durch ihre Erfolge aus. Sie ging als erste Spielerin thailändischer Abstammung, die die UEFA Women's Champions League gewann, in die Geschichte ein. Zudem nimmt sie derzeit mit der französischen Nationalmannschaft an der Qualifikation für die Euro 2025 teil.

In einem Interview mit der offiziellen Website des Vereins sagte die Spielerin: „Nach Rücksprache mit meinen Liebsten habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, einen neuen Schritt in meiner Karriere zu machen und mich zu testen. Nach sechs Jahren in Lyon ist dies eine große Herausforderung für mich. Die englische Liga ist sehr wettbewerbsintensiv und ich freue mich darauf, an solch harten Spielen teilzunehmen.“

Tottenham-Cheftrainer Robert Vilahamn betonte bei der Vorstellung des Neuzugangs, dass Alice perfekt zur Philosophie des Teams passt. Laut dem Trainer ist Sombath eine Profispielerin, die sicher am Ball ist, in Zweikämpfen aggressiv agiert und jeden Tag nach Weiterentwicklung strebt.

Die Sommertransferkampagne des Klubs

Mit diesem Transfer hat die Führung von Tottenham alle vom Trainer gesetzten Hauptziele erreicht. Der Kader wurde im Sommer durch folgende Spielerinnen ergänzt:

  • Shekiera Martinez
  • Kirsty Hanson
  • Victoria Pelova
  • Caitlin Dijkstra
  • Selma Panengstuen
  • Alice Sombath
Nachdem sie in ihrer kurzen Karriere bereits fünfmal die französische Meisterschaft gewonnen und den europäischen Thron bestiegen hat, wird Alice Sombath nun versuchen, zum Erfolg des Londoner Klubs in der Women's Super League beizutragen. Solche großen Transfers sind ein Beweis für das wachsende Interesse und die Investitionen im englischen Frauenfußball.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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