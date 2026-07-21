Mash'al verpflichtet 193 cm großen Verteidiger aus Montenegro

Der Verein Mash'al hat seine Defensive mit dem montenegrinischen Fußballer Drago Bumbar verstärkt. Es wurde bestätigt, dass ein Arbeitsvertrag zwischen den Parteien unterzeichnet wurde.

Der 28-jährige Innenverteidiger zeichnet sich durch seine physische Stärke, seine Dominanz bei Luftzweikämpfen und seine Vielseitigkeit auf verschiedenen Positionen aus.

Bumbar spielt hauptsächlich als Innenverteidiger.

Drago Bumbar wurde am 10. November 1997 in Kotor, Montenegro, geboren. Er ist 193 Zentimeter groß.

Der rechtsfüßige Spieler kommt vorwiegend als zentraler Verteidiger zum Einsatz. Bei Bedarf kann er auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.

Seine Hauptstärken werden wie folgt angegeben:

Zweikampfstärke bei hohen Bällen;

zuverlässiges Auftreten in physischen Zweikämpfen;

Unterbindung gegnerischer Angriffe;

effektives Spiel bei Standardsituationen.

Seine Körpergröße und große Spielerfahrung könnten Bumbar zu einem wichtigen Akteur für die Defensive von Mash'al machen.

In drei nationalen Ligen gespielt

Der montenegrinische Verteidiger hat im Laufe seiner Karriere neben seinem Heimatland auch in den Ligen von Serbien und Albanien gespielt.

In den letzten Spielzeiten vertrat er den Verein Bokelj in der montenegrinischen Liga. Während seiner Profikarriere hat Bumbar insgesamt 165 offizielle Spiele bestritten.

Die in verschiedenen Ligen gesammelte Erfahrung könnte ihm helfen, sich an den usbekischen Fußball anzupassen.

Mash'al verstärkt den Konkurrenzkampf in der Abwehr

Mit der Verpflichtung von Drago Bumbar hat der Trainerstab von Mash'al eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung erhalten.

Insbesondere die Aktionen des 193 cm großen Spielers bei Standardsituationen könnten dem Team nicht nur im eigenen Strafraum, sondern auch vor dem gegnerischen Tor nützen.

Die Hauptfrage ist nun, wie schnell sich Bumbar an die Taktik des neuen Teams und das Tempo der lokalen Meisterschaft anpassen kann.

Für den 28-jährigen Verteidiger wird die Zeit bei Mash'al eine neue Etappe in seiner Karriere sein. Der Verein strebt an, seine Abwehrreihe mit Hilfe des erfahrenen Legionärs weiter zu stabilisieren.