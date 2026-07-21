Rodrigo De Paul reagiert scharf auf Kritik an Argentinien

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Rodrigo De Paul reagiert scharf auf Kritik an Argentinien

Der Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft, Rodrigo De Paul, hat auf die Kritik und die verschiedenen Verschwörungstheorien reagiert, die nach der Niederlage im WM-Finale gegen das Team gerichtet wurden. Der Spieler betonte, dass die negativen Kommentare von gegnerischen Fans und Experten den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft nur noch weiter gestärkt hätten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im entscheidenden Spiel, das im MetLife Stadium ausgetragen wurde, unterlag die argentinische Nationalmannschaft Spanien mit 1:0 und verpasste damit die Chance, zum zweiten Mal in Folge Weltmeister zu werden. Nach dem Spiel standen nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Verhalten und die disziplinarischen Aspekte der Mannschaft von Lionel Scaloni auf dem Platz im Mittelpunkt vieler Diskussionen.

In einer Nachricht an die Fans über seine Instagram-Seite erklärte Rodrigo De Paul, dass viele sehnsüchtig auf den Fall Argentiniens gewartet hätten. Seinen Worten zufolge waren die während des Turniers verbreiteten haltlosen Gerüchte ein Mittel der Rivalen, um ihren eigenen Schmerz zu lindern.

Unser Lächeln gefällt ihnen nicht

"Heute sehe ich, wie viele Leute auf unsere Niederlage gewartet haben. Sie haben während der gesamten Weltmeisterschaft grundlose Verschwörungstheorien verbreitet. Das haben sie nur getan, weil sie die Freude, die wir Argentinier empfanden, nicht ertragen konnten. Weil unser Lächeln sie stört, unser Weg sie ärgert", schrieb De Paul.

Der Mittelfeldspieler verbarg nicht seine tiefe Trauer darüber, den Meistertitel nicht verteidigt zu haben. Seiner Meinung nach ist der größte Schmerz, dem argentinischen Volk nicht erneut die Freude einer Meisterschaft schenken zu können. Dennoch betonte er, dass die spirituelle Verbundenheit zwischen den Fans und dem Team wertvoller sei als jede Trophäe.

Laut Goal.com sagte De Paul, dass diese Kritik das Team nicht gebrochen, sondern die Atmosphäre in der Umkleidekabine noch enger zusammengeschweißt habe. Der Spieler fügte hinzu, dass die Liebe zur Heimat und die Treue zum Nationaltrikot dabei helfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden.

Zur Erinnerung: Die argentinische Nationalmannschaft hat unter Lionel Scaloni in den letzten Jahren enorme Erfolge erzielt. Die Niederlage gegen Spanien beendete jedoch ihren Traum, einen 64 Jahre alten Rekord zu brechen und den Titel zu verteidigen. Dennoch blicken Führungsspieler wie Rodrigo De Paul zuversichtlich in die Zukunft des Teams.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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