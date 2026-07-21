Unerwartete Krise in der Karriere von Riyad Mahrez: Al-Ahli löst Vertrag auf, Italien lehnt ab

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Unerwartete Krise in der Karriere von Riyad Mahrez: Al-Ahli löst Vertrag auf, Italien lehnt ab

Der algerische Nationalspieler und einer der Stars des Weltfußballs, Riyad Mahrez, durchlebt unerwartet schwere Zeiten. Der Flügelspieler, der einst mit Manchester City auf europäischen und englischen Plätzen triumphierte, wurde überraschend zum vertragslosen Spieler, und seine Zukunft ist höchst ungewiss. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie bekannt wurde, hat der saudi-arabische Verein Al-Ahli den laufenden Vertrag mit dem algerischen Fußballer vorzeitig aufgelöst. Das Interessante daran ist, dass Mahrez' Vereinbarung mit dem Klub eigentlich bis Juni 2027 laufen sollte. Laut Informationen von Winwin traf die Vereinsführung diese drastische Entscheidung, während der Spieler bei der Nationalmannschaft weilte.

Um dieses Ereignis ranken sich widersprüchliche Umstände. Zuvor hieß es, die Führung von Al-Ahli habe eine Einigung zur Verlängerung von Mahrez' Vertrag um eine weitere Saison erzielt. Doch kurz vor der Rückkehr des Spielers von einem internationalen Turnier in den USA wurde bekannt, dass der Vertrag einseitig gekündigt wurde. Dies löste in der algerischen Presse scharfe Kritik aus.

Unerwartete Absage aus Italien

Die Suche nach einem neuen Team gestaltet sich für den mittlerweile 35-jährigen Riyad Mahrez nicht einfach. In den letzten Tagen kursierten in den Medien Berichte über einen möglichen Wechsel des Spielers zum italienischen Serie-A-Klub Como. Diese Gerüchte hielten jedoch nicht lange an.

Der Sportdirektor von Como, Carlo Alberto Ludi, dementierte diese Meldungen offiziell. Er betonte, dass der italienische Verein kein Interesse an dem algerischen Flügelspieler habe. "Nein, wir haben nicht die Absicht, den algerischen Spieler während des aktuellen Sommertransferfensters zu verpflichten", antwortete der Vereinsfunktionär kurz und knapp.

Riyad Mahrez wechselte im Sommer 2023 für 35 Millionen Euro von Manchester City zum saudi-arabischen Klub. Sein Transfer wurde damals als bedeutendes Ereignis für den asiatischen Fußball gewertet. Doch ein Jahr später steht der Spieler nicht nur ohne Verein da, auch seine Karriere auf höchstem Niveau ist in Gefahr.

Bisher ist unklar, wohin es Mahrez als Nächstes verschlägt. Obwohl ihm sein Status als vertragsloser Spieler Verhandlungen mit jedem Verein ermöglicht, könnte es aufgrund seines Alters und seiner jüngsten Form schwierig werden, das Interesse führender europäischer Teams zu wecken. Ein Wechsel zu einem anderen arabischen Klub oder in die MLS gilt als wahrscheinlichere Option.

Riyad MahrezAl-AhliTransferFußballAlgerien
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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