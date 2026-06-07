Michael Olise könnte seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen

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Michael Olise könnte seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen

Die Vorbereitungen auf die neue Saison im europäischen Fußball und die Maßnahmen zur Kaderverstärkung haben bereits begonnen. Angesehene Sportpublikationen in England und Spanien schlagen Alarm wegen des nächsten großen Deals, der auf dem Transfermarkt erwartet wird. Im Mittelpunkt des Transfertrubels stehen diesmal der Münchner Verein Bayern und der talentierte Flügelspieler der französischen Nationalmannschaft, Michael Olise. Die berühmte britische The Telegraph berichtet, dass der französische Star zu einem der Haupttransferziele von Real Madrid geworden ist.

Die erwartete historische Rotation auf der Trainerbank des 'Königlichen Klubs' ist der Hauptfaktor, der diesen Transfer auf die Agenda bringt.

Der Mourinho-Faktor und der neue Star des 'Special One'-Projekts

Der erfahrene und weltbekannte Spezialist Jose Mourinho, der voraussichtlich die Leitung des Madrider Giganten übernehmen wird, hat der Klubführung bereits seine Forderungen vorgelegt. Der portugiesische Trainer, in der Fußballwelt als 'The Special One' bekannt, sieht das 24-jährige Talent als den wichtigsten und integralen Bestandteil seines neuen Projekts in Madrid.

Der Trainer glaubt, dass Olises Schnelligkeit und taktische Überlegenheit die Angriffsreihe des Teams auf ein völlig neues Niveau heben werden. Um diesen Transfer jedoch abzuschließen, muss der Madrider Klub eine Rekordsumme aufwenden:

  • Astronomische Ablösesumme: Laut den neuesten Analysen von Experten des angesehenen Transfermarkt Portals liegt der aktuelle Marktwert von Michael Olise bei erstaunlichen 150 Millionen Euro .

  • Langfristige Verpflichtung: Der Münchner Verein Bayern ist auch nicht bereit, seinen Star leichtfertig ziehen zu lassen. Der Grund ist, dass der aktuelle Vertrag des französischen Flügelspielers mit den Deutschen bis Mitte 2029 läuft.

Olises unglaubliche Bundesliga-Statistiken

Die Leistungen des französischen Fußballers in der abgelaufenen Saison beweisen deutlich, warum er als eines der wertvollsten Talente der Welt anerkannt ist. Sie können sich durch die speziell integrierte Tabelle unten mit seinen super Ergebnissen in Deutschland vertraut machen:

Saisonleistung

Anzahl der Ergebnisse

Spielerlevel auf dem Platz

Bundesliga-Spiele

32 Spiele

Er war die treibende Kraft der Angriffe für das Münchner Team.

Erzielte Tore

15 Tore

Er schnitt von außen nach innen und traf die gegnerischen Tore präzise.

Vorlagen

19 Vorlagen

Er wurde zum Ligaführer bei der Schaffung von Tormöglichkeiten für Teamkollegen.

Hintergrundanalyse: Während die Möglichkeit, dass Jose Mourinho die Leitung von Real Madrid übernimmt, große Intrigen in der Fußballwelt schürt, zeigt seine Forderung nach dem Transfer von Michael Olise das Ausmaß der Pläne des 'Königlichen Klubs' für die nächste Saison. Der 24-jährige Fußballer, der in nur einer Bundesliga-Saison eine '15+19'-Statistik aufstellte, ist wirklich der Traum jedes großen Teams. Zugegeben, die Ablösesumme von 150 Millionen Euro und Bayerns Vertrag bis 2029 machen die Verhandlungen sehr komplex, aber für Florentino Perez ist auf dem Transfermarkt nichts unmöglich. Wenn dieser Deal zustande kommt, wird sich in Madrid definitiv ein neues 'erschreckendes' Kader bilden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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