Gavi kollidiert mit Rodri im Training: Sorgen bei der spanischen Nationalmannschaft

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Gavi kollidiert mit Rodri im Training: Sorgen bei der spanischen Nationalmannschaft

Während der Vorbereitungen Spaniens auf die WM 2026 ereignete sich ein unerwarteter Rückschlag. Bei Trainingseinheiten in Chattanooga, USA, kam es zu einer schweren Kollision zwischen Barcelona-Star Gavi und dem defensiven Mittelfeldspieler von Manchester City, Rodri. Die charakteristisch aggressive Spielweise des jungen Mittelfeldspielers führte dazu, dass sein erfahrener Teamkollege vor Schmerzen auf dem Platz zusammenbrach. Wie Goal.com berichtet .

Die Stimmung an der Basis in Tennessee war angespannt, während die Mannschaft von Luis de la Fuente sich auf das Eröffnungsspiel gegen Kap Verde am 15. Juni vorbereitete. Gavi behandelte die Trainingseinheit wie ein Finale, kam bei einem Zweikampf um den Ball zu spät und traf Rodris Knöchel mit seinen Stollen. Der Star von Manchester City fiel zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen am Bein, was das Trainerteam ernsthaft beunruhigte.

Nur etwas mehr als eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft hätte eine Verletzung von Rodri die Strategie Spaniens vollständig verändern können. Gavi entschuldigte sich sofort bei seinem Teamkollegen, und das medizinische Personal eilte auf das Feld. Obwohl die ersten Bilder alarmierend wirkten, konnte Rodri nach kurzer Zeit wieder aufstehen und beendete das Training mit leichtem Hinken.

Gleichzeitig gibt es positive Nachrichten für Luis de la Fuente. Lamine Yamal und Nico Williams setzen ihre Rehabilitationsprogramme fort. Beide Flügelspieler waren aufgrund von Muskelverletzungen mehr als einen Monat ausgefallen. Sie nahmen an Koordinationsübungen und 'Rondos' teil, vermieden jedoch Körperkontakt. Ein Einsatz im Freundschaftsspiel gegen Peru wird nicht erwartet.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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