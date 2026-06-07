Die intensiven und historischen Wahlen zur Präsidentschaft von Real Madrid sind zu Ende gegangen. Der langjährige und legendäre Führer des Klubs, der 79-jährige prominente Funktionär Florentino Pérez, wurde erneut in dieses hohe Amt gewählt. Laut den Wahlergebnissen erhielt Pérez 64,1 % der Stimmen und ließ seinen jungen und ehrgeizigen Rivalen Enrique Riquelme weit hinter sich. Mit diesem Sieg hat er das Recht erworben, den "Königlichen Klub" bis 2030 zu führen und eine neue Ära der Größe zu etablieren.

Unmittelbar nach seinem Wahlsieg löste Pérez sein spektakulärstes Versprechen ein. José Mourinho, einer der stärksten Trainer in der Geschichte des Klubs, ist offiziell zum Santiago Bernabéu zurückgekehrt. Darüber hinaus steht der Madrider Superklub kurz davor, den Transfermarkt aufzumischen.

Sie können sich anhand der folgenden speziellen integrierten Tabelle ausführlich über die neuen taktischen Pläne und Transferziele von "Los Blancos" informieren:

DIE NEUE ÄRA VON REAL MADRID UND TRANSFERZIELE

Die neue Führung und der Trainer des Klubs Bevorstehende Transfers in der Abwehrreihe Geplanter Blockbuster-Transfer für den Angriff Präsident: Florentino Pérez

(Bis 2030 wiedergewählt)



Cheftrainer: José Mourinho

(Hat einen Rekord mit Real Madrid im Lebenslauf) Ibrahima Konaté — der Hauptkandidat zur Verstärkung der Innenverteidigung.



Denzel Dumfries — eine Kraft, die die rechte Abwehrseite auf ein völlig neues Niveau heben wird. Michael Olise



Real Madrid bereitet sich darauf vor, in den kommenden Tagen ein astronomisches Gebot von 150 Millionen Euro für diesen magischen Flügelspieler abzugeben.

Die Transfers beider Verteidiger befinden sich derzeit in der finalen Phase und sollen in den kommenden Stunden offiziell bekannt gegeben werden.

Florentino Pérez — Der wahre Architekt des "Königlichen Klubs"

Es ist erwähnenswert, dass Florentino Pérez bisher insgesamt 22,5 Jahre als Präsident von Real Madrid tätig war und ein unvergleichliches Imperium im Weltfußball geschaffen hat. Unter seiner weisen Führung haben die Madrider 37 große Trophäen gewonnen. Am bemerkenswertesten ist, dass 7 dieser Trophäen die prestigeträchtige UEFA Champions League sind, die Krone des europäischen Fußballs.

Hintergrund: Florentino Pérez' erneuter Sieg steht für die Fortsetzung von Stabilität und Größe in Madrid. Die größte Sensation war jedoch zweifellos die Rückkehr des "Special One" — José Mourinho. Die Fußballwelt weiß sehr gut, welche Macht entsteht, wenn der Charakter des portugiesischen Spezialisten mit der finanziellen Macht von Pérez kombiniert wird. Die Verpflichtung von felsenfesten Verteidigern wie Konaté und Dumfries sowie eines Flügelspielers wie Olise für 150 Millionen Euro wird Real Madrid in der neuen Saison zweifellos zu einer unaufhaltsamen Kraft machen. Pérez hat sein Wort gehalten; jetzt sind die Schlachten auf dem Platz an der Reihe! Die Fans erwartet eine spannende Saison.

Bleiben Sie bei uns auf Zamin-Seiten, um die revolutionären Veränderungen bei Real Madrid, José Mourinhos erste Interviews und die neuesten Details zum Transfer von Michael Olise stets zu verfolgen!