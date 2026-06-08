Lamine Yamal und Nico Williams kehren vor der WM ins Team zurück

Die jungen Stars der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal und Nico Williams, werden sich vor dem Start der Weltmeisterschaft vollständig erholen. Cheftrainer Luis de la Fuente bestätigte, dass beide Flügelspieler am 16. Juni im Eröffnungsspiel gegen Kap Verde teilnehmen werden. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Der Barcelonas-Flügelspieler Lamine Yamal und der Athletic-Bilbao-Stürmer Nico Williams werden das letzte Testspiel gegen Peru am Montag in Puebla aufgrund von Oberschenkelverletzungen verpassen. Außerdem wird erwartet, dass der Osasuna-Spieler Víctor Muñoz vor dem Spiel in Atlanta wieder ins Team zurückkehrt.

„Es ist schade, dass sie nicht bei uns sind, aber das medizinische Personal und die Fitnesstrainer rieten dazu, sie in der Basis in den USA zu lassen“, sagte Luis de la Fuente. Der Trainer fügte hinzu, dass alle drei Spieler bereit sein werden, im ersten Turnierspiel auf dem Platz zu stehen.

Lamine Yamal, der sich Ende April bei Barcelona verletzte, ist eine Schlüsselfigur im spanischen Angriff. Nico Williams spielte auch eine wichtige Rolle beim Sieg bei der Europameisterschaft 2024. Im Freundschaftsspiel ohne Yamal spielte Spanien 1:1 unentschieden gegen den Irak.

Die amtierenden Europameister werden in der WM-Gruppenphase gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay antreten.