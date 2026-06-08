Lamine Yamal und Nico Williams kehren vor der WM ins Team zurück

·35·Sport
Lamine Yamal und Nico Williams kehren vor der WM ins Team zurück

Die jungen Stars der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal und Nico Williams, werden sich vor dem Start der Weltmeisterschaft vollständig erholen. Cheftrainer Luis de la Fuente bestätigte, dass beide Flügelspieler am 16. Juni im Eröffnungsspiel gegen Kap Verde teilnehmen werden. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Der Barcelonas-Flügelspieler Lamine Yamal und der Athletic-Bilbao-Stürmer Nico Williams werden das letzte Testspiel gegen Peru am Montag in Puebla aufgrund von Oberschenkelverletzungen verpassen. Außerdem wird erwartet, dass der Osasuna-Spieler Víctor Muñoz vor dem Spiel in Atlanta wieder ins Team zurückkehrt.

„Es ist schade, dass sie nicht bei uns sind, aber das medizinische Personal und die Fitnesstrainer rieten dazu, sie in der Basis in den USA zu lassen“, sagte Luis de la Fuente. Der Trainer fügte hinzu, dass alle drei Spieler bereit sein werden, im ersten Turnierspiel auf dem Platz zu stehen.

Lamine Yamal, der sich Ende April bei Barcelona verletzte, ist eine Schlüsselfigur im spanischen Angriff. Nico Williams spielte auch eine wichtige Rolle beim Sieg bei der Europameisterschaft 2024. Im Freundschaftsspiel ohne Yamal spielte Spanien 1:1 unentschieden gegen den Irak.

Die amtierenden Europameister werden in der WM-Gruppenphase gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay antreten.

SpanienLamine YamalNico WilliamsWeltmeisterschaftFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jose Mourinho bestätigt offiziell seine Rückkehr zu Real MadridJose Mourinho bestätigt offiziell seine Rückkehr zu Real MadridHeute, 05:52Jose Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück: Eine neue Ära beginntJose Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück: Eine neue Ära beginntHeute, 04:45Kolumbien besiegt Jordanien zur Vorbereitung auf das Spiel gegen UsbekistanKolumbien besiegt Jordanien zur Vorbereitung auf das Spiel gegen UsbekistanHeute, 04:39Bayern-Präsident macht klar: Olise wird nicht an Real Madrid verkauftBayern-Präsident macht klar: Olise wird nicht an Real Madrid verkauftHeute, 04:18
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)