Wird Jennifer Lopez Tottenham-Fan? Brett Goldstein erklärt es

Die Welten von Hollywood und Nord-London kollidierten unerwartet: „Ted Lasso“-Star Brett Goldstein versucht, Jennifer Lopez in einen Tottenham-Fan zu verwandeln. Der Emmy-Preisträger und glühende „Spurs“-Anhänger teilte Erinnerungen an Klublegende Harry Kane, während er an einem neuen Projekt arbeitete. Goal.com berichtet .

Während der Werbung für die neue Netflix-Komödie „Office Romance“ enthüllte Goldstein, dass er die Sängerin und Schauspielerin zum „COYS“-Lebensstil (Come On You Spurs) führt. Auf die Frage, ob es ihm gelungen sei, seine Kollegin für Tottenham zu gewinnen, betonte Goldstein, dass sie keine andere Wahl habe. „Sie hat keine andere Option“, sagte der Schauspieler gegenüber talkSPORT.

Der ehemalige Kapitän Harry Kane hatte auch eine kleine Cameo-Rolle in dem Film. Der englische Stürmer, der 2023 zu Bayern München wechselte, hinterließ am Set einen positiven Eindruck. Goldstein lobte den Stürmer nicht nur für sein Können, sondern auch für seine menschlichen Qualitäten: „Harry Kane ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern einer der reinherzigsten Menschen, die ich je getroffen habe.“

Jennifer Lopez selbst zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme des Fußballers am Film. Ihrer Meinung nach brachte die Szene mit dem Rekordtorschützen in der Geschichte von Tottenham alle schon beim ersten Vorlesen des Drehbuchs zum Lachen. Trotz der Bedenken der Produzenten hinsichtlich der komödiantischen Rolle des Fußballers war das Endergebnis ein Erfolg.