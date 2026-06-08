Real-Madrid-Legende Jose Mourinho verstärkt Trainerstab

Nachdem Florentino Perez die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid mit 65 Prozent der Stimmen gewonnen hatte, begann Jose Mourinho, eine neue Ära im Klub zu gestalten. Der portugiesische Spezialist möchte seinen Trainerstab stärken, indem er einen ihm gut bekannten ehemaligen Kämpfer zum Santiago Bernabeu zurückholt. Perez' Sieg ebnete den Weg für Mourinhos Rückkehr, da er gemäß dem Wahlergebnis eine vorherige Vereinbarung zur Mannschaftsführung hatte. Laut Goal.com berichtet .

Während der Klub darauf abzielt, eine zweijährige titellose Serie zu beenden, ist Jose Mourinho bereits auf dem Transfermarkt aktiv. Berichten zufolge plant er, Spieler wie Ibrahima Konate und Denzel Dumfries in die Mannschaft zu holen. Doch seine wichtigste Ernennung wird voraussichtlich abseits des Platzes erfolgen, da der Trainer jemanden an seiner Seite haben möchte, der die DNA des Klubs gut versteht.

Sportmedien berichten, dass die erste große Ergänzung in Mourinhos Stab der legendäre Abwehrspieler Pepe sein wird. Der 43-Jährige, der 2024 seine professionelle Karriere beendete, ist bereit, seine ersten Schritte als Trainer in dem Klub zu machen, für den er zehn Jahre lang spielte. Er wird als einer der loyalsten „Soldaten“ von Jose Mourinho während seiner Zeit in Madrid von 2010 bis 2013 in Erinnerung gerufen.

Der ehemalige Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft soll als perfekte Brücke zwischen der Kabine und der Führungsebene dienen. Obwohl zuvor Alvaro Arbeloa für diese Rolle im Gespräch war, fiel die Wahl schließlich auf Pepe. Pepe absolvierte 334 Spiele für Real Madrid und gewann zahlreiche Trophäen, darunter die Champions League.

Pepes Karriere in Madrid war nicht nur durch hohe defensive Qualität, sondern auch durch sehr emotionale und kontroverse Situationen geprägt. Dennoch werden seine große Erfahrung und seine Loyalität zum Klub als entscheidende Faktoren in Mourinhos neuem Projekt erwartet. Er wird nun die Möglichkeit haben, seine Erfahrung an junge Abwehrspieler weiterzugeben.