Alyssa Thompson blickt auf ihre Debütsaison bei Chelsea zurück

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Alyssa Thompson blickt auf ihre Debütsaison bei Chelsea zurück

USWNT-Star Alyssa Thompson startete glänzend in ihre Karriere in London und etablierte sich als eine der talentiertesten jungen Spielerinnen der Women's Super League. Die Stürmerin, die im letzten Sommer von Angel City zu Chelsea wechselte, gab zu, ihre internen Ziele für ihre Debütsaison übertroffen zu haben. Laut Goal.com berichtet .

Die 21-jährige Fußballerin erzielte in allen Wettbewerben 9 Tore und wurde zur zweitbesten Torschützin des Teams. "Ich denke, ich habe viel besser abgeschnitten als erwartet. Es ist eine große Ehre, einem Klub wie Chelsea beizutreten, und ich arbeite jeden Tag gerne an mir selbst", sagte Thompson in einem Interview auf der offiziellen Website des Klubs.

Trotz persönlicher Erfolge waren die Mannschaftsleistungen nicht wie gewünscht. Nach sechs Meistertiteln in Folge landeten die "Blues" unter Sonia Bompastor nur auf Platz drei der Liga. Zudem schied man im Viertelfinale der UEFA Women's Champions League mit einem Gesamtergebnis von 2:3 gegen Arsenal aus.

Laut Alyssa Thompson haben diese Rückschläge das Team noch mehr zusammengeschweißt. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass Chelsea in der Saison 2026/27 zu seiner traditionellen Stärke zurückkehren und um alle Trophäen kämpfen wird. Die Spielerin hat sich zum Ziel gesetzt, in der nächsten Saison nicht nur den englischen Titel, sondern auch die europäische Krone zu erobern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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