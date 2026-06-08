Ein großes und sensationelles Geschäft bahnt sich auf dem europäischen Transfermarkt an. Der Präsident von Real Madrid, der erfahrene und weise Florentino Pérez, plant, den Chelsea-Mittelfeldspieler und Weltmeister Enzo Fernández nach Madrid zu holen. Die angesehene Transfer News Live -Publikation berichtet unter Berufung auf den bekannten Insider und Journalisten Latigo Serrano, dass der Boss des "Königlichen Klubs" beabsichtigt, das argentinische Talent zum Kernstück seiner politischen und strategischen Präsidentschaftskampagne zu machen.

Die Quelle betont, dass Florentino Pérez den Transfer des Mittelfeldgenerals der "Aristokraten" nicht nur als einfachen Kauf, sondern als seinen "Traumtransfer" betrachtet. Der Madrider Gigant ist der Ansicht, dass Enzos Spielstil, seine Spielübersicht und seine hohe Fußball-Intelligenz perfekt geeignet sind, um die Mittelfeldreihe noch kompletter und unbesiegbarer zu machen. Tatsächlich hat der versierte argentinische Star schon lange einen der oberen Plätze auf der Liste der Hauptkandidaten für einen Wechsel zum Santiago Bernabéu inne.

Der 25-jährige talentierte Fußballer hat derzeit einen langfristigen Vertrag mit dem Londoner Klub, der bis 2032 läuft. Aufgrund der erfolglosen und instabilen letzten Saisons von Chelsea und ihrer Abwesenheit in europäischen Wettbewerben erwägt Fernández jedoch ernsthaft, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen und zu einem mächtigeren, um Trophäen kämpfenden Klub zu wechseln. Das berühmte Transfermarkt -Portal schätzt die Transfergebühr des Mittelfeldspielers derzeit auf genau 90 Millionen Euro.

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