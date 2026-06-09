Cristiano Ronaldo ist kein „Außerirdischer“: Danilo über seinen ehemaligen Teamkollegen

Cristiano Ronaldo wird oft als außergewöhnliche Figur dargestellt, die sich aufgrund ihrer Leidenschaft für Perfektion von der Sportwelt abhebt. Doch sein ehemaliger Teamkollege bei Real Madrid und Juventus, Danilo, berichtete darüber, wie es war, die Kabine mit dem fünffachen Ballon-d'Or-Gewinner zu teilen. Laut dem brasilianischen Verteidiger ist die portugiesische Legende viel aufrichtiger und bodenständiger, als sie der Öffentlichkeit erscheint. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit The Athletic versuchte Danilo, falsche Vorstellungen über den legendären Stürmer auszuräumen. Seinen Worten zufolge ist der Star von Al-Nassr sehr offenherzig, wenn die Kameras aus sind, trotz seiner Erfolge und seines unermüdlichen Arbeitseifers. 'Die Leute denken, Cristiano sei ein Außerirdischer, aber er war einfach ein normaler Typ, der mit seiner Familie lachte und Zeit verbrachte. Natürlich lebt er für den Fußball in fast allem, was er tut, um jeden Tag besser zu werden', sagt Danilo.

Gleichzeitig würdigte Danilo den professionellen Ehrgeiz, der den erfahrenen Stürmer seit über zwanzig Jahren auf hohem Niveau hält. Der Verteidiger beobachtete direkt, wie Ronaldos Mentalität die Menschen um ihn herum beeinflusste. Er stellte fest, dass Cristiano beim Turiner Klub zwar erfahrener war, aber seine Teamkollegen im Training und in den Spielen dazu antrieb, alles zu geben.

Danilo wies auch auf Ähnlichkeiten zwischen dem erfahrenen Trainer Carlo Ancelotti und Cristiano Ronaldo hin. Obwohl beide Experten mehrmals die Spitze des Sports erreicht haben, verfallen sie bei der Arbeit nicht in Arroganz. 'Ancelotti ist wie Cristiano. Obwohl er einer der berühmtesten Menschen in der Fußballwelt ist, lebt er wie ein normaler Mensch mit uns. Er ist bescheiden, und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Champions. Er hat viel gewonnen, arbeitet aber weiter, als hätte er nichts gewonnen', fügte er hinzu.