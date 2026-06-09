Nur wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Übersee trat die usbekische Nationalmannschaft in einem historischen und intensiven Freundschaftsspiel gegen einen der mächtigsten Giganten Europas, die Niederlande, an. Im luxuriösen Icahn Stadium in New York, USA, kämpften die „Weißen Wölfe“ mutig gegen Weltstars, unterlagen am Ende jedoch knapp mit 1:2.

Wie erwartet begann die Partie mit heftigen Angriffen beider Seiten. In der 31. Minute musste unser Verteidiger Jahongir O‘rozov einen gegnerischen Stürmer im Strafraum foulen, und der Schiedsrichter pfiff sofort einen Elfmeter für die Niederlande. Liverpool-Star Cody Gakpo trat an und erzielte mit einem präzisen und kraftvollen Schuss das Führungstor. Die erste Halbzeit endete mit einem leichten Vorteil für die Gegner.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Schützlinge von Fabio Cannavaro jedoch wahren Charakter und übernahmen die Kontrolle über das Spiel. Eine Serie gefährlicher Angriffe trug bald Früchte: Der erfahrene Stürmer Igor Sergeyev nutzte ein Missverständnis und einen groben Fehler der gegnerischen Abwehr, um den Torwart zu überwinden und den Ausgleich zu erzielen – 1:1! Dieses Tor bereitete den hunderten Landsleuten im Stadion und Millionen Fans vor den Bildschirmen große Freude.

Leider wandte sich das Glück in den letzten Minuten dieser dramatischen Partie von unseren Spielern ab. Während eines weiteren niederländischen Angriffs gab der Schiedsrichter erneut einen umstrittenen Elfmeter gegen Usbekistan. Cody Gakpo trat erneut an, verwandelte eiskalt zum Doppelpack und erzielte das Siegtor für sein Team. Somit endete das Spiel 2:1 zugunsten der Europäer. Trotz der Niederlage bewiesen unsere Landsleute, dass sie vor der WM 2026 eine äußerst inhaltstarke und kämpferische Leistung gegen ein Top-Team abrufen können.

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