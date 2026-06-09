Mbappe Witzele über Torflaute, während Olise einen Hattrick erzielte

Frankreichs Nationalmannschaftskapitän Kylian Mbappe hat in drei aufeinanderfolgenden Spielen nicht getroffen, doch Didier Deschamps macht sich vor der Weltmeisterschaft keine Sorgen. Der Stürmer von Real Madrid witzelte, dass er seine präzisen Schüsse für das Turnier aufspare. Beim 3:1-Sieg gegen Nordirland erzielte Michael Olise einen Hattrick und wurde zum Mann des Spiels. Wie Goal.com berichtet .

Die französische Nationalmannschaft gewann ihr letztes Testspiel vor der Abreise zur Weltmeisterschaft, doch der Fokus lag auf den unterschiedlichen Leistungen der beiden offensiven Stars der Mannschaft. Trotz mehrerer Chancen blieb Mbappe ohne Torerfolg. Eine solche Durststrecke ist für den Kapitän mit 56 Toren in 98 Länderspielen zwar ungewöhnlich, doch weder Spieler noch Trainer sind beunruhigt.

Im Spiel in Lille stahl Bayern-Flügelspieler Michael Olise die Show. Er setzte seine hervorragende Form aus dem Verein auch in der Nationalmannschaft fort und präsentierte einen glänzenden Hattrick. Olise krönte sein drittes Tor mit einem fantastischen Schuss aus großer Distanz und bewies, dass er zu einer Schlüsselfigur im Team wird.

Didier Deschamps wies Spekulationen über einen Vertrauensverlust bei Mbappe nach dem Spiel lachend zurück. „Ich mache mir keine Sorgen. Richtig, er hatte Chancen, aber es fehlte die Präzision. Er sagte mir, er spare alle seine Tore für das Turnier in den USA auf, das reicht mir“, sagte der Trainer im Interview mit TF1.

Deschamps lobte Olises Leistung und deutete an, dass er jetzt die Hauptangriffswaffe des Teams sein könnte. „Er strahlt genau so wie bei Bayern. Alles fällt ihm leicht. Er spielt sehr effizient, und das ist eine großartige Nachricht für uns“, fügte der Experte hinzu.