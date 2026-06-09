Manchester United bereitet Angebot für Tottenham-Kapitän Cristian Romero vor

·1·Sport
Manchester United bereitet Angebot für Tottenham-Kapitän Cristian Romero vor

Manchester United plant einen großen Transfer für Tottenham-Kapitän Cristian Romero, um die Abwehrreihe zu verstärken. Der argentinische Nationalspieler ist zum Hauptziel des Klubs von Old Trafford geworden, doch die Spurs werden voraussichtlich versuchen, einen ihrer wichtigsten Spieler im Sommer-Transferfenster zu halten. Laut Goal.com berichtet .

Laut dem argentinischen Journalisten Gaston Edul hat Manchester United Romero als oberste Priorität in der Abwehr identifiziert. Die "Red Devils" wollen Stabilität in ihrer Defensive sicherstellen und betrachten den Weltmeister als idealen Kandidaten für ihren Kader. Seit seinem Wechsel von Atalanta hat sich Romero als einer der zuverlässigsten Innenverteidiger der Premier League etabliert.

GiveMeSport weist darauf hin, dass Tottenham Romero, der zu einer zentralen Figur im Team geworden ist, nicht verlieren will. Seine Führungsqualitäten und sein aggressiver Defensivstil haben ihn zu einem der einflussreichsten Spieler des Klubs gemacht. Daher könnten Verhandlungen schwierig werden, da der Londoner Klub von seinem Rivalen sicherlich eine hohe Ablösesumme verlangen wird.

Ein Faktor für das Interesse von Manchester United ist der Wunsch, Romero mit seinem Landsmann Lisandro Martinez paaren zu lassen. Diese beiden Verteidiger haben in der argentinischen Nationalmannschaft erfolgreich zusammengearbeitet und verstehen sich gut. In den letzten 18 Monaten haben Verletzungen in der Abwehr von Manchester United die Stabilität des Teams ernsthaft beeinträchtigt.

Doch nicht nur Manchester United buhlt um Romero; auch der spanische Klub Barcelona beobachtet die Situation genau. Alle Augen richten sich nun darauf, ob Manchester United während des Transferfensters ein offizielles Angebot unterbreiten wird. Tottenham vom Verkauf ihres Kapitäns zu überzeugen, dürfte das größte Hindernis bei diesem Transferdeal sein.

Manchester UnitedTottenhamCristian RomeroTransfersPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester City möchte Transfer von Tottenham-Verteidiger abschließenManchester City möchte Transfer von Tottenham-Verteidiger abschließenHeute, 09:45Mbappe Witzele über Torflaute, während Olise einen Hattrick erzielteMbappe Witzele über Torflaute, während Olise einen Hattrick erzielteHeute, 09:38Bayer Leverkusen ernennt neuen Trainer: Ähnlichkeiten zwischen Carles Martinez und Xabi AlonsoBayer Leverkusen ernennt neuen Trainer: Ähnlichkeiten zwischen Carles Martinez und Xabi AlonsoHeute, 09:19Drei Angebote für den Fußballer, der zwei Tore gegen Usbekistan erzielte...Drei Angebote für den Fußballer, der zwei Tore gegen Usbekistan erzielte...Heute, 09:05Real Madrid schließt Transfer von Denzel Dumfries offiziell abReal Madrid schließt Transfer von Denzel Dumfries offiziell abHeute, 08:55Bayern bereit, Real Madrid wegen Michael Olise abzuweisenBayern bereit, Real Madrid wegen Michael Olise abzuweisenHeute, 08:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)