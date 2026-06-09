Manchester United bereitet Angebot für Tottenham-Kapitän Cristian Romero vor

Manchester United plant einen großen Transfer für Tottenham-Kapitän Cristian Romero, um die Abwehrreihe zu verstärken. Der argentinische Nationalspieler ist zum Hauptziel des Klubs von Old Trafford geworden, doch die Spurs werden voraussichtlich versuchen, einen ihrer wichtigsten Spieler im Sommer-Transferfenster zu halten. Laut Goal.com berichtet .

Laut dem argentinischen Journalisten Gaston Edul hat Manchester United Romero als oberste Priorität in der Abwehr identifiziert. Die "Red Devils" wollen Stabilität in ihrer Defensive sicherstellen und betrachten den Weltmeister als idealen Kandidaten für ihren Kader. Seit seinem Wechsel von Atalanta hat sich Romero als einer der zuverlässigsten Innenverteidiger der Premier League etabliert.

GiveMeSport weist darauf hin, dass Tottenham Romero, der zu einer zentralen Figur im Team geworden ist, nicht verlieren will. Seine Führungsqualitäten und sein aggressiver Defensivstil haben ihn zu einem der einflussreichsten Spieler des Klubs gemacht. Daher könnten Verhandlungen schwierig werden, da der Londoner Klub von seinem Rivalen sicherlich eine hohe Ablösesumme verlangen wird.

Ein Faktor für das Interesse von Manchester United ist der Wunsch, Romero mit seinem Landsmann Lisandro Martinez paaren zu lassen. Diese beiden Verteidiger haben in der argentinischen Nationalmannschaft erfolgreich zusammengearbeitet und verstehen sich gut. In den letzten 18 Monaten haben Verletzungen in der Abwehr von Manchester United die Stabilität des Teams ernsthaft beeinträchtigt.

Doch nicht nur Manchester United buhlt um Romero; auch der spanische Klub Barcelona beobachtet die Situation genau. Alle Augen richten sich nun darauf, ob Manchester United während des Transferfensters ein offizielles Angebot unterbreiten wird. Tottenham vom Verkauf ihres Kapitäns zu überzeugen, dürfte das größte Hindernis bei diesem Transferdeal sein.