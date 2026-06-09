Der offensive Mittelfeldspieler der algerischen Nationalmannschaft, Ibrahim Maza, hat sich zum Ziel gesetzt, im Eröffnungsspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 einen historischen Sieg über Argentinien zu erringen. Der 20-jährige Hoffnungsträger von Bayer Leverkusen ist vor dem Turnier in den USA eingetroffen und teilte seine ehrgeizigen Pläne mit, wobei er betonte, keine Angst vor dem psychologischen Druck der amtierenden Weltmeister zu haben. Laut Goal.com berichtet .

Die nordafrikanische Mannschaft hat sich in Kansas City, Missouri, niedergelassen, um zum ersten Mal seit 2014 wieder an der WM-Endrunde teilzunehmen. Maza, der unter der Leitung von Vladimir Petković zu einer Schlüsselfigur im Team geworden ist, gab vor dem Spiel gegen die Turnierfavoriten ein Interview. Der Spieler, der zuvor für die deutschen Jugendnationalteams spielte, bevor er sich für Algerien entschied, zeigte keinerlei Respekt vor dem Prestige des Gegners.

Über das große Duell am 17. Juni sagte Maza: "Wir müssen eine gute Weltmeisterschaft spielen, und das erste Spiel gegen Argentinien ist sehr wichtig. Sie provozieren viel, aber wir müssen ruhig bleiben, alles geben, klug spielen und abwarten, was passiert." Er schloss mit einem Lächeln: "Wir werden Lionel Messi besiegen, Inshallah."

Mazas kühne Aussagen werden in der argentinischen Presse, einschließlich Publikationen wie TyC Sports, Ole und La Nacion, breit diskutiert. Die algerische Nationalmannschaft wird ihre Turniervorbereitung mit einem Freundschaftsspiel gegen Bolivien abschließen. Danach treten die "Wüstenfüchse" in der Gruppe J gegen Argentinien, Jordanien und Österreich an.