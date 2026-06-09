US-Sicherheitsbehörden unterziehen usbekische Nationalmannschaft strengen Kontrollen

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US-Sicherheitsbehörden unterziehen usbekische Nationalmannschaft strengen Kontrollen

Nur noch wenige Tage bis zum Beginn des prestigeträchtigsten Fußballfestes der Welt, auf das die gesamte Welt gespannt wartet — der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Doch im Vorfeld des Turniers führen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen der offiziellen US-Behörden, eines der Gastgeberländer, einschließlich übermäßig langer Grenzkontrollen und Befragungen, zu unerwarteten Unannehmlichkeiten für mehrere Nationalmannschaften.

Leider ist eines der Ereignisse, das die größten Debatten und Diskussionen in der globalen Sportgemeinschaft auslöst, mit der Delegation unserer geliebten usbekischen Nationalmannschaft verbunden. Der renommierte ESPN Fernsehsender-Journalist Luis Carlos Largo veröffentlichte ein spezielles Video in den sozialen Medien. Das Video zeigt, wie unsere Vertreter vor ihrem jüngsten Freundschaftsspiel gegen die niederländische Nationalmannschaft in New York City extrem gründlichen Durchsuchungen mit speziell ausgebildeten Spürhunden und modernen Metalldetektoren unterzogen wurden. Diese Bilder lösten scharfe Empörung bei Social-Media-Nutzern und Millionen usbekischer Fußballfans aus. Viele Fans betrachten eine solche Behandlung der Athleten als völlig übertrieben und ungerechtfertigt.

Die Situation wurde durch zusätzliche Informationen der international beliebten Motivaciones Fútbol Fußballseite weiter verschärft. Darin wurde festgestellt, dass die usbekische Nationalmannschaft in den USA selbst für ein einfaches Freundschaftsspiel einem beispiellos strengen und kalten Sicherheitsprotokoll ausgesetzt war. Berichten zufolge befahl einer der Sicherheitsbeamten am Flughafen in New York einem offiziellen Vertreter unserer Nationalmannschaft auf grobe Weise, sich von seinem persönlichen Gepäck und seinen Taschen fernzuhalten.

Bisher haben weder die Fédération Internationale de Football Association (FIFA), die Usbekische Fußballföderation (UFA) noch die zuständigen US-Behörden eine offizielle Stellungnahme oder Erklärung zu diesem umstrittenen Vorfall abgegeben. Dennoch gehen die hitzigen Debatten in der virtuellen Welt über solche Doppelstandards und Politiken gegenüber Teilnehmern aus bestimmten Ländern weiter.

Erinnern wir daran, dass die historischen Spiele der 'Weltmeisterschaft 2026' erstmals auf den Plätzen von drei großen Ländern — den USA, Mexiko und Kanada — ausgetragen werden. Aufgrund der Formatänderung nehmen erstmals 48 der stärksten Nationalmannschaften teil. Diese erstklassige Mundial startet offiziell am 11. Juni mit dem Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Mexiko und der Republik Südafrika (RSA). Der gesamte Preisfonds des Turniers ist mit einem Rekordwert von 655 Millionen US-Dollar festgelegt. Wir wünschen unseren Vertretern trotz aller Schwierigkeiten große Siege bei der Weltmeisterschaft!

Verfolgen Sie das WM-Tagebuch, die historische Reise der usbekischen Nationalmannschaft über den Ozean und die sensationellsten exklusiven Nachrichten rund um das Turnier immer mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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