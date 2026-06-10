Chelsea wird diese sieben Spieler im Sommer-Transferfenster nicht verkaufen

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Chelsea wird diese sieben Spieler im Sommer-Transferfenster nicht verkaufen

Während auf dem europäischen Transfermarkt intensive Kämpfe beginnen, hat der Londoner Klub Chelsea, einer der berühmtesten Giganten Albions, eine entscheidende Maßnahme ergriffen, um seinen Kader zu halten und die Grundlage für die Zukunft zu stärken. Die 'Blues' beabsichtigen, während des aktuellen Sommer-Transferfensters keine finanziellen Angebote anderer Vereine für eine Reihe von Schlüssel- und vielversprechenden Spielern zu prüfen. Laut neuesten exklusiven Informationen des renommierten Insiders und Journalisten Simon Johnson hat die Führung des Londoner Klubs sieben Stars des Teams für 'unantastbar' erklärt.

Die Quelle betont ausdrücklich, dass die 'Blues' absolut nicht beabsichtigen, diese Talente zu verkaufen, egal welche astronomischen Summen geboten werden. Die folgenden Spieler stehen auf der Liste der unantastbaren Fußballer, die vor allen Transferangeboten geschützt sind:

  • Mannschaftskapitän und Stütze Reece James;

  • Offensivstar, der in der letzten Saison zur echten Sensation wurde Cole Palmer;

  • Der 'Motor' im Zentrum des Spielfelds Moisés Caicedo;

  • Junge Stütze der Abwehrreihe Levi Colwill;

  • Als Zukunft der Mannschaft angesehener Könner Estevão;

  • Offensiv und flink João Pedro;

  • Außerdem vielversprechender Verteidiger und Akademie-Absolvent Josh Acheampong.

Die feste und widerstandsfähige Haltung der Londoner Aristokraten auf dem Transfermarkt ist sicherlich nicht ohne Grund. Erwähnenswert ist, dass kürzlich der spanische Spezialist Xabi Alonso, der in der Fußballwelt mit seinen Wundern bei Bayer Leverkusen für großes Aufsehen sorgte, zum neuen Cheftrainer von Chelsea ernannt wurde.

Der talentierte Trainer unterzeichnete einen langfristigen strategischen Vertrag mit dem Londoner Giganten bis zum 30. Juni 2030. Gemäß den Vertragsbedingungen wird der spanische Spezialist seine verantwortungsvollen Aufgaben im Stamford Bridge ab dem 1. Juli dieses Jahres offiziell übernehmen. Gerade aufgrund von Alonsos Forderungen und seinem neuen Projekt wurden die sieben oben genannten Fußballer als Eckpfeiler der neuen Ära der Mannschaft bestimmt. Die Londoner Fans erwarten von Chelsea in der neuen Saison nur Meisterschaften und schönen Fußball.

Verfolgen Sie immer Xabi Alonsos neue taktische Revolutionen bei Chelsea, die Züge der 'Blues' auf dem Sommer-Transfermarkt und die neuesten exklusiven Nachrichten zum englischen Fußball mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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