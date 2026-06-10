Atletico Madrid verspottet Real Madrid wegen Julian Alvarez

Atletico Madrid hat seinen Erzrivalen Real Madrid in den sozialen Medien gnadenlos verspottet. Auslöser war die unerwartete Erklärung des "Königlichen Klubs" über ein offizielles Gebot von 150 Millionen Euro für Julian Alvarez. Die "Matratzen" lehnten die Ankündigung ironisch ab und betonten, dass ihre Nachbarn noch lächerlicher seien als Barcelona. Laut Goal.com berichtet .

Real Madrid hat einen unerwarteten Schritt getan und eine offizielle Erklärung zu seiner Transferaktivität abgegeben. Der Klub vom Santiago Bernabeu bestätigte, ein Angebot von 150 Millionen Euro für Julian Alvarez an Atletico Madrid unterbreitet zu haben, das jedoch abgelehnt wurde. Nach dieser Ablehnung heißt es, dass Los Blancos möglicherweise die Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro im Vertrag des Stürmers zahlen muss, um ihn zu verpflichten.

Atletico Madrid reagierte auf seiner offiziellen Seite scharf auf den Stadtrivalen. Der Klub bestritt jegliche Transferverhandlungen und verspottete Real Madrid: "Wir stellen die Erklärung unserer Nachbarn richtig: Erstens endet euer Video über den Papst genau an der Stelle, an der er sagt, er sei Atletico-Fan. Zweitens sind wir euch für nichts dankbar und prüfen kein Angebot für Julian."

Die Attacke in den sozialen Medien hörte damit nicht auf. Atletico Madrid setzte noch einen drauf und schrieb: "Wie können wir nicht mit euch auskommen, wenn ihr uns sogar mehr zum Lachen bringt als Barcelona?" Außerdem richteten sie sich an den Präsidenten von Real Madrid und baten ihn, das "Stehlen" von Akademiespielern zu unterlassen.

Nur wenige Tage zuvor geriet Barcelona mit einem Gebot von 100 Millionen Euro für Lamine Yamal in eine ähnliche Situation. Damals hatte Atletico Madrid scherzhaft Tickets und Sonnenblumenkerne im Tausch gegen den jungen Star angeboten. Jetzt müssen die beiden Giganten Spaniens entscheiden, ob sie den Transfer von Julian Alvarez aufgeben oder enorme Summen ausgeben.