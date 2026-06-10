Wird Cristiano Ronaldo sein letztes Spiel in Portugal bestreiten?

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Wird Cristiano Ronaldo sein letztes Spiel in Portugal bestreiten?

Der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez hat auf Gerüchte reagiert, dass das Freundschaftsspiel gegen Nigeria das letzte Spiel des legendären Stürmers Cristiano Ronaldo auf heimischem Boden sein könnte. Der 41-jährige Al-Nassr-Star steht kurz davor, Geschichte zu schreiben, indem er an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnimmt, doch er konzentriert sich weiterhin auf den mannschaftlichen Erfolg. Dies berichtet Goal.com .

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Leiria würdigte Martinez die Professionalität des ehemaligen Real Madrid-Stars. Der Trainer betonte, dass sich der Kapitän keine Gedanken über die Zukunft mache und seine ganze Energie darauf verwende, der Nationalmannschaft zu helfen. "Unser Kapitän ist in jeder Hinsicht ein Vorbild. Er arbeitet 24 Stunden am Tag, um dem Team zu helfen", sagte der spanische Trainer.

Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo durchbricht weiterhin biologische Grenzen. Martinez glaubt, dass die außergewöhnliche körperliche Verfassung des Stürmers das Ergebnis seiner mentalen Stärke und seines "Hungers" auf Fußball ist. Obwohl er fast alle Trophäen in seiner Karriere gewonnen hat, bleibt die Weltmeisterschaft sein Hauptziel.

Ronaldo, der absolute Rekordhalter bei Länderspielen (227) und Toren (143), wird das Team bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada anführen. Das Spiel gegen Nigeria dient Portugal als letzter Test für den Kader vor dem Turnier. Martinez plant, allen Spielern in diesem Spiel eine Chance zu geben und die Mannschaft auf das Auftaktspiel gegen die DR Kongo am 17. Juni vorzubereiten.

Cristiano RonaldoPortugalRoberto MartinezWeltmeisterschaftReal Madrid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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