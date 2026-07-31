OnePlus hat ein günstiges Smartphone mit einem 7000-mAh-Akku vorgestellt

Das neue Smartphone OnePlus N6x, das sich durch einen riesigen 7000-mAh-Akku und einen günstigen Preis auszeichnet, wurde offiziell auf dem indischen Markt vorgestellt. Laut ixbt.com soll dieses Budget-Gerät Käufer im unteren und mittleren Segment mit seiner langen Akkulaufzeit und modernen technologischen Funktionen ansprechen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als Hauptmerkmal des neuen Smartphones wird genau seine Akkukapazität genannt. Allerdings nimmt das Aufladen des großen Akkus etwas Zeit in Anspruch, da das Gerät nur ein 15-W-Ladegerät unterstützt. Darüber hinaus haben die Hersteller für Gaming-Enthusiasten den Bypass-Charging-Modus eingeführt, der sicherstellt, dass die Energie direkt vom Ladegerät übertragen wird und eine Überhitzung des Akkus verhindert.

Technische Möglichkeiten und Display

Das Modell OnePlus N6x ist s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

Das Gerät ist mit einem 6,8-Zoll-IPS-Display ausgestattet, das eine HD+-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet. Die maximale Displayhelligkeit beträgt 900 Nits. Im Inneren arbeitet ein MediaTek Dimensity 6360 Apex Prozessor. Als Software sind das moderne Betriebssystem Android 16 und die angepasste Benutzeroberfläche OxygenOS 16 vorinstalliert.

Preis und Zusatzfunktionen

Die Hauptkamera des Smartphones umfasst einen 13-MP-Sensor, während die Frontkamera mit einer Auflösung von 5 MP fotografiert. Im Inneren verfügt das Gerät zudem über ein Kühlsystem mit Vapor Chamber auf einer Fläche von 5300 mm². Das Gehäuse ist nach IP64-Standard gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner, eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse sowie WLAN- (Wi-Fi 5) und Bluetooth-5.3-Adapter. Die Abmessungen des Gadgets betragen 166,38 × 78,13 × 8,65 mm, und das Gewicht liegt bei 214 Gramm.

Entsprechend den in Indien angebotenen Preisen wird das OnePlus N6x in zwei Modifikationen auf den Markt kommen: