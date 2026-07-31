Sandro Tonali spricht über Gründe für seinen Wechsel zu Tottenham

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Sandro Tonali spricht über Gründe für seinen Wechsel zu Tottenham

Der italienische Mittelfeldspieler Sandro Tonali hat über seine Entscheidung gesprochen, Newcastle United zu verlassen und sich Tottenham anzuschließen, sowie über die Hintergründe dieses Blockbuster-Transfers. Mit einer Rekordablösesumme von 100 Millionen Pfund bewertet, wurde dieser Wechsel zu einem der wichtigsten Ereignisse des Sommer-Transferfensters. In einem Interview mit der britischen Presse betonte der 26-jährige Fußballer, dass sein ehemaliger Verein seine Karriere stark geprägt hat und dass er bei seinem Abschied die Interessen des Klubs an die erste Stelle gesetzt hat, berichtet Goal.com .

Laut Informationen der Daily Mail verbrachte Sandro Tonali drei erfolgreiche Jahre bei Newcastle United und avancierte dort zu einer Schlüsselfigur der Mannschaft. Nach dem Abschied von Cheftrainer Eddie Howe beschloss der Spieler jedoch, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Aus Respekt vor den Leistungen des Klubs in den vergangenen Jahren versuchte er dennoch sicherzustellen, dass die Ablösesumme für den Verein so vorteilhaft wie möglich ausfällt.

Transferdetails und die finanzielle Situation der Serie A

Sandro Tonali betonte, dass sein Preisschild von 100 Millionen Pfund die Budgetmöglichkeiten italienischer Vereine bei Weitem überstieg. Aus diesem Grund war eine Rückkehr in die Serie A von vornherein ausgeschlossen. Die Fortsetzung seiner Karriere in England erwies sich für den Spieler und seine Familie als die optimale Lösung, zumal auch andere Top-Klubs Interesse an seinen Diensten bekundet hatten.

Es wurde bekannt, dass auch Manchester City ernsthaft an Tonali interessiert war. Letztendlich traf der Spieler jedoch die Wahl zugunsten von Tottenham. Ein Gespräch mit dem Cheftrainer der Londoner, Roberto De Zerbi, und die Herangehensweise der Vereinsführung hatten einen starken Eindruck auf ihn hinterlassen.

Der Roberto-De-Zerbi-Faktor und die familiäre Entscheidung

Worten des Spielers zufolge reichte ein nur 15-minütiges Gespräch mit Roberto De Zerbi aus, um seine Zukunft zu besiegeln. Die Leidenschaft, Ernsthaftigkeit und die Zukunftspläne der Tottenham-Führung überzeugten Tonali und seine Familie sofort. Sie zielten nicht nur auf sportliche Aspekte ab, sondern wollten auch ihr Familienleben und das städtische Umfeld verändern.

Sandro Tonali drückte seinem ehemaligen Verein seine Dankbarkeit aus und äußerte sich wie folgt:

  • In Newcastle habe ich großartige Menschen getroffen, die den Fußball aufrichtig lieben.
  • Als ich mich zum Gehen entschloss, sagte ich meinem Berater und in einem Gespräch mit Ross Wilson, dass sie den bestmöglichen Deal für Newcastle herausholen sollten, weil sie es verdienen.
  • Im Leben kann sich alles innerhalb von fünf Minuten ändern, deshalb muss man sich stets gegenseitig den nötigen Respekt entgegenbringen.
Der italienische Mittelfeldspieler, der sich bei seinem neuen Klub glücklich fühlt, konzentriert sich nun darauf, die großen Ziele des Londoner Vereins zu verwirklichen und sein Potenzial unter Roberto De Zerbi voll auszuschöpfen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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